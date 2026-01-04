Skyrim semble éternel. 15 ans après sa sortie initiale, le jeu est disponible sur toutes les consoles et plateformes imaginables, et tout récemment sur Nintendo Switch 2. La dernière version doit subir quelques retouches en raison de nombreux bugs (ce n’est pas un véritable lancement Bethesda autrement), mais après plus d’une décennie, les joueurs ne semblent pas se lasser du RPG. Il faut dire que les moddeurs ont grandement contribué à cette aura du jeu en monde ouvert en proposant une multitude de contenus gratuits ou payants pour renouveler l’expérience, la remettre au goût du jour ou ajouter de nouvelles mécaniques. L’éditeur américain leur a d'ailleurs fait une place toute particulière au sein du Creation Club, qui regroupe les meilleures créations de la communauté.

Skyrim un peu plus immersif avec ce mod

En atteignant la plantation Buttedor, disponible après l'achat de l'édition anniversaire ou via le Creation Club, les joueurs peuvent déclencher une quête qui, une fois terminée, leur permet de gérer leur propre ferme. On y retrouve tous les poncifs du jeu de gestion agricole : planter ses récoltes, trouver de la main-d'œuvre pour les entretenir, puis récolter le fruit de son travail (ou plutôt celui de l'intendant). Mais le moddeur GTheGenerous a souhaité aller encore plus loin en ajoutant des lignes de dialogue doublées en anglais pour ce mod de Skyrim. Disponible gratuitement sur Nexus Mods, « Voiced Narrative » introduit diverses répliques pour les différents ouvriers et l'intendant de la ferme. Tous ces dialogues ont été soigneusement écrits et enregistrés par des humains, précisons-le, afin de donner plus de vie à cette ferme.

Le résultat est sans appel : cette composante de Skyrim est désormais bien plus vivante. En téléchargeant gratuitement ce mod, votre intendant et vos employés vous saluent, discutent, bref, ils ne sont plus de simples coquilles vides. Le moddeur a effectué le même travail pour d'autres contenus du Creation Club, comme le « Manoir Bloodchill », « Redguard Elite Armaments » ou encore celui dédié à la pêche, en prenant soin d'être cohérent avec le lore de Skyrim pour tous. Et ils peuvent tous être téléchargés gratuitement. Non, cela ne transforme pas Skyrim en véritable Stardew Valley-like, mais cela a au moins le mérite de rendre la mécanique du farming un peu plus immersive. Notez que malheureusement aucun des mods n'a été traduit en français pour l'instant.

Les fermiers ont enfin une personnalité. ©Nexus Mod

Source : Nexus Mod