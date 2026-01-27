15 ans après sa sortie, Skyrim refuse de tirer sa révérence. Ou, du moins, les fans l'empêchent-ils de tomber dans l'oubli. Grâce à eux, le RPG de Bethesda continue d'écrire sa légende d'une manière toujours plus ambitieuse. La preuve avec un nouveau contenu très généreux qui aurait tout d'un DLC gratuit, autant par sa taille que son contenu. Prenez part à une nouvelle aventure qui n'attend plus que vous en Bordeciel.

Skyrim prend encore de l'ampleur avec ce contenu gratuit

The Elder Scrolls V Skyrim est incontestablement l'opus le plus célèbre de la saga. Alors que les fans attendent TES 6, qui prend d'ailleurs bien son temps, ils ont toujours de quoi faire dans ce cinquième épisode. D'autant plus que les joueuses et joueurs eux-mêmes n'hésitent pas à mettre la main à la pâte pour enrichir l'expérience. Ils ont encore remis ça en octobre dernier avec un mod gratuit qui a tout d'un DLC à part entière.

Tout commence par un miroir. De l'autre côté vous attend un royaume gelé, maudit depuis bien longtemps. L'équipe de moddeurs wSkeever and Kreiste ont conçu pour vous une aventure inédite dans un monde qui semble figé dans le temps. Le mod The Frozen Heart de Skyrim Special Edition vous embarque dans cinq nouvelles zones au-delà de la map que vous avez arpenté des heures durant. Au programme, attendez-vous à des décors labyrinthiques, des énigmes environnementales et des créatures redoutables.

Au cœur de ce mod ambitieux, une histoire spécialement conçue pour The Frozen Heart. Apprêtez-vous à affronter maintes épreuves afin de libérer une guerrière elfe de sa terrible malédiction. Pour ce faire, vous devrez mener à bien quatre grandes quêtes scénarisées, avec des dialogues à choix et même des embranchement narratifs. Vos décisions auront donc un impact sur la suite de cette extension gratuite de Skyrim, et même sur vos relations.

En tout, les moddeurs annoncent entre 3 à 4 heures de jeu supplémentaires. En outre, The Frozen Heart s'enrichit de centaines d'éléments visuels propres et vous propose même un équipement jamais-vu à récupérer. Mais ce n'est pas tout ! Vous aurez aussi le privilège d'être secondé d'un compagnon entièrement doublé et pourrez profiter d'une nouvelle maison de joueur ainsi que d'un moyen de transport inédit. Autant de nouveautés qui font de ce mod in indispensable pour prolonger votre aventure dans Skyrim sans même s'interposer dans votre partie principale.