14 ans après sa sortie, un joueur de Skyrim prouve avec une grande créativité que vous n'utilisiez pas cette fonctionnalité centrale du jeu correctement.

Du haut de ses 14 ans, Skyrim continue de passionner les joueurs, notamment grâce à son monde ouvert bac-à-sable fantastique dans tous les sens du terme, qui offre une énorme liberté. Il est en effet possible de s'y construire une véritable seconde vie et de réaliser des actions impossibles à reproduire dans notre quotidien, ou commettre des actes répréhensibles sans risque. C'est justement ce qui nous intéresse ici.

Une utilisation de haut vol de cette fonctionnalité centrale de Skyrim

Même sans mods, Skyrim est un bac-à-sable qui n'a pas vraiment réussi à trouver son pareil depuis 14 ans. On peut en effet y construire son personnage d'une myriade de façons différentes et constamment trouver de nouvelles manières de s'amuser, ou de casser le jeu. Le titre permet également comme rarement de s'adonner à des activités qu'on préfère éviter de reproduire dans la vie de tous les joueurs, comme détrousser son prochain.

Jouer un pickpocket dans Skyrim offre une certaine satisfaction, et des joueurs ont trouvé des méthodes très créatives pour le faire, comme poser un panier en osier sur la tête de quelqu'un pour le voler en toute impunité. L'utilisateur Reddit Scared_Divide8626 nous montre cependant une manière autrement plus impressionnante de faire les poches de son prochain dans le légendaire de Bethesda.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que même les plus grands maîtres de la Guilde des Voleurs de Skyrim risquent d'être jaloux, et on se rend compte à quel point le pickpocket traditionnel est une bien piètre façon d'utiliser cette fonctionnalité. Voyez plutôt.

Comment réaliser ce tour de force

La question est alors : comment a-t-il fait ? Le plus fort, c'est qu'il n'a même pas utilisé de mods qui sont pourtant légion dans Skyrim pour parvenir à son exploit. Sacred_Divide8626 a en effet pu utiliser la capacité « Poigne Vampirique » de la forme vampirique instaurée dans l'excellent DLC Dawnguard sorti en 2012, mais sous sa forme humaine. Il a donc dû faire usage d'un glitch pour faire subir à ce pauvre PNJ sans méfiance une terrible épreuve.

Les autres utilisateurs Reddit ayant réagi à cette publication sont en tout cas unanimes pour dire que Sacred_Divide8626 leur a ouvert les yeux et qu'on n'utilisait pas le système de pickpocket de Skyrim à son plein potentiel depuis toutes ces années. « Plus de dix ans après la sortie du jeu, il y a encore de la place pour plus de créativité ! Ce jeu est vraiment unique », peut-on notamment lire.

Et c'est bien vrai que Skyrim n'a pas vraiment d'égal dans l'énorme liberté qu'il offre à ses joueurs. On croise les doigts pour que The Elder Scrolls 6 parvienne à ramener cette magie si propre à la franchise.

Source : Reddit