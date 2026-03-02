Depuis près de 26 ans maintenant, Les Sims se sont imposés comme le simulateur de vie par excellence auprès des joueurs. Il faut dire aussi qu’au-delà de l’investissement colossal de Maxis dans la franchise depuis toutes ces années, le titre d’Electronic Arts n’a jamais vraiment eu affaire à un concurrent digne de ce nom. Tout du moins était-ce le cas jusqu’à l’arrivée d’inZOI, qui compte bien tout faire pour confronter Les Sims sur son propre terrain. Et cela passera notamment par l’arrivée d’une fonctionnalité très attendue par le public depuis longtemps : le multijoueur.

Car oui, malgré les nombreuses supplications des joueurs au fil des générations, Electronic Arts n’a jamais daigné offrir à la grande communauté des Sims la possibilité de jouir de l’expérience à plusieurs, que ce soit sur PC ou sur consoles. Heureusement, les joueurs peuvent donc compter sur inZOI Studio et ses grandes ambitions pour concrétiser ce rêve via le nouveau simulateur de vie, décidément prêt à tout pour s’imposer comme la nouvelle référence du genre. Et la bonne nouvelle, c’est que cela ne mettra pas bien longtemps à arriver.

En effet, comme annoncé en début d’année par le studio, inZOI accueillera ses premiers éléments multijoueur dès ce mois-ci par le biais d’une nouvelle mise à jour, qui introduira notamment la possibilité de partager ses maisons avec d’autres joueurs, mais aussi de jouer en coopération. Et bien que les détails à ce sujet soient encore relativement minces pour le moment, nul doute que nous devrions très vite en apprendre davantage, l’introduction de cette fonctionnalité très attendue d’inZOI n’étant désormais plus qu’une question de jours.

Et le meilleur dans tout cela, c’est qu’il ne s’agit alors que d’une première étape pour le grand concurrent des Sims. Car comme précisé par le studio dans sa feuille de route de 2026, d’autres fonctionnalités multijoueur sont d’ores et déjà prévues pour les mois à venir. Dès le mois de juin, inZOI accueillera par exemple la prise en charge officielle des mods pour le multijoueur, en plus d’offrir la possibilité aux hôtes d’établir des règles à respecter. En octobre, ensuite, les serveurs s’ouvriront à plus grande échelle pour permettre à plus de joueurs de se retrouver.

En route pour devenir le simulateur de vie ultime

Après quoi, inZOI Studio et son partenaire externe, plus spécifiquement en charge de toute la partie multijoueur, travailleront conjointement sur de nouvelles façons de permettre aux joueurs de profiter du simulateur de vie ensemble, en investissant plus largement dans la recherche et le développement de cet aspect. En sachant que ce n’est alors qu’une partie des ambitions du concurrent des Sims, qui continuera évidemment en parallèle à peaufiner et enrichir toute sa partie solo avec d’innombrables nouveautés.

Il suffit d’ailleurs, encore une fois, de jeter un œil à la feuille de route du studio pour l’année à venir afin de s’en rendre compte. Fonctionnalités de gameplay inédites, mises à jour du moteur, introduction de contenus thématiques, les créateurs d’inZOI ne manquent assurément pas d’idées pour le faire devenir, à terme, le simulateur de vie ultime dans le monde du jeu vidéo. Autant dire qu’Electronic Arts n’a qu’à bien se tenir, donc. Car si tout se passe comme prévu, le studio coréen pourrait bien mettre à mal près de trois décennies de règne de la part des Sims.

