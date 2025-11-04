Véritable star de la télévision qui menait également sa barque au cinéma, il avait disparu du jour au lendemain. L'acteur vedette de la série policière Mentalist avait contribué à faire émerger la profession aux yeux du grand public. Encore aujourd'hui, Simon Baker reste un visage iconique du petit écran. Pourtant, un seul rôle lui colle véritablement et pour cause, il s'est littéralement mis en retrait des plateaux de tournage pendant des année. Dès lors, son comeback est un événement pour tous ses fans.

Simon Baker reprend du service, l'acteur tourne la page du Mentalist

De 2008 à 2015, l'acteur nous a tenu en haleine sur les traces de John le Rouge. Simon Baker tenait à l'époque rôle-titre dans Mentalist, une série policière phénomène créée par Bruno Heller et produite par Warner Bros. Il incarnait Patrick Jane, un consultant du FBI qui a tout de suite conquis les foules. Il faut dire qu'il était reconnaissable à sa chevelure blonde, son regard perçant et son sourire en coin charmeur. Mais ce qui a capté l'attention, c'est sa pratique du mentalisme qui lui permettait de résoudre chaque enquête à coup de duel psychologique et d'humour pince-sans-rire.

Ce cocktail a fait le succès de Simon Baker. Pendant sept saisons, il a assuré le rôle du mentaliste avec succès. Il a même touché le jackpot, touchant vraisemblablement plus de 30 millions de dollars par an, ce qui faisait de lui la star de la TV la mieux payée en 2010. Cela avait largement ralenti ses contributions au septième art, lui qui avait commencé au cinéma en 1997. Vous vous souvenez peut-être de l'acteur dans Wanted Recherché mort ouf Vif de David Hogan, Le Territoir des morts de George A. Romero ou encore Le Diable s'habille en Prada de David Frankel.

Mais lorsque la série Mentalist a enfin eu droit à son dénouement au milieu des années 2010, Simon Baker a connu un véritable passage à vie. Hollywood, souvent impitoyable avec ses anciennes idoles, l'a vite rangé au placard. Désormais identifié comme l'enquêteur sexy de la télévision, il était difficile de le projeter ailleurs. Qu'à cela ne tienne, l'acteur a pu s'adonner à d'autres choses. Il a même osé revêtir la casquette de réalisateur avec son film, Breath, une ode australienne à la liberté, sorti en 2017.

Puis le vent tourne pour l'acteur à présent quinquagénaire. En 2023, il reçoit un prix de Meilleur acteur dans Limbo, un film salué par la critique mais qui passe encore inaperçu auprès du grand public. Il faut attendre l'année suivante pour que son visage éclate enfin aux yeux de tous dans Boy Swallows Universe, une production Netflix dans laquelle sa sobriété le donne à voir sous un autre jour. C'est le début d'un renouveau pour cette ancienne star du petit écran qui s'est également démarquée en 2025 dans The Narrow Road, une mini-série Prime Video.

Maintenant, la prochaine apparition de Simon Baker adviendra en 2026 dans Scarpetta, une série Prime Video adaptée du roman de Patricia Cornwell dans laquelle il jouera un agent du FBI aux côtés de Nicole Kidman. Plus mûre, plus progressive, la nouvelle page dans la carrière de l'acteur australien promet d'être aussi intéressante que prestigieuse. Ce comeback devrait réjouir toutes celles et ceux qui attendaient impatiemment chaque nouvelle saison de Mentalist il y a déjà 10 ans.