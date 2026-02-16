Deux satellites terrestres ont détecté un signal de 10 secondes provenant d'un des points les plus éloignés de l'univers, et les scientifiques tentent encore d'en comprendre l'origine, mais qui proviendrait à première vue d'un point situé à 13 milliards d'années-lumière de la Terre, et qui nous offre un aperçu édifiant du passé de l'espace tel qu'on le connaît actuellement.

Un signal spatial venu du passé

Plus un objet est loin dans l'espace, plus sa lumière (ou son signal) met de temps à nous parvenir. Ainsi, lorsque nous observons une explosion ou une étoile très lointaine, nous sommes en réalité témoins d'un événement survenu il y a des milliards d'années, comme si nous plongions dans le passé grâce à une machine à remonter le temps.

Dans ce cas précis, les scientifiques pensent que ce sursaut gamma de haute énergie, qu'ils ont nommé GRB 250314A, provient de la plus ancienne supernova jamais enregistrée depuis l'aube des temps. Les rayons gamma sont des formes de lumière invisibles et extrêmement puissantes. Ils constituent la source de rayonnement la plus énergétique connue de l'univers. Produit par des explosions stellaires massives, ce rayonnement se manifeste par une sorte de signal extrêmement brillant depuis notre planète.

Les scientifiques ignorent encore pourquoi cette supernova primitive ressemble presque trait pour trait aux étoiles en explosion que l'on observe aujourd'hui dans notre univers moderne. Si cette explosion est bien la source du signal qui nous intéresse ici, les chercheurs de la NASA et de l'Agence spatiale européenne (ESA) s'attendent à ce que les premières étoiles soient plus grandes, plus chaudes et produisent des explosions bien plus violentes que ne le suggère cette mystérieuse découverte.

Un aperçu historique d'une supernova

Le signal a été détecté pour la première fois le 14 mars 2025 par le satellite SVOM (Space Variable Objects Monitor), qui l'a perçu comme un bref éclair de lumière de haute énergie provenant de l'espace lointain. Le télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA a confirmé la découverte environ trois mois et demi plus tard, au cours de l'été 2025, en prenant des photos et des mesures détaillées de la lueur déclinante de l'explosion, encore visible dans l'espace. Cela a engendré deux récentes études quant à la source possible de celui-ci.

Le signal enregistré par les scientifiques était un bref et puissant sursaut de rayons gamma, des ondes invisibles d'énergie plus puissantes que les rayons X et capables de traverser le corps humain, endommageant les cellules, l'ADN et les tissus. Cependant, ce sursaut provenant probablement d'une étoile en explosion située à 13 milliards d'années-lumière de la Terre, les rayons gamma ayant atteint la Terre étaient bien trop faibles pour présenter un danger pour l'humanité.

En décembre 2025, de nouvelles études publiées dans la revue Astronomy & Astrophysics ont analysé des observations détaillées du télescope Webb et ont révélé que ce signal proviendrait d'une supernova survenue 730 millions d'années après le Big Bang et présentait la même luminosité et la même signature radiative que des étoiles ayant explosé des milliards d'années plus tard.

