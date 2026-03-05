Détecté en 2025 par la NASA, un puissant signal émanant de l’espace pendant 7h a véritablement ébranlé la communauté scientifique, qui avance une première théorie à ce sujet.

Si notre belle et grande planète Terre a déjà de quoi fasciner par les nombreux secrets qu’elle renferme, ce n’est probablement rien à côté de l’immensité de notre galaxie, dont les confins restent encore à découvrir. Car oui, nos connaissances de l’univers ont beau s’agrandir toujours un peu plus au fil des siècles, il nous reste pourtant encore d’innombrables mystères à mettre au jour. Et nous en avons encore eu la preuve en 2025, lorsque les astronomes ont détecté la présence d’un puissance signal émanant de l’espace pendant plus de sept heures.

Un très puissant signal émanant de l’espace détecté

Baptisé GRB 250702B par la communauté scientifique, celui-ci a rapidement attiré l’attention de tous les chercheurs en raison de sa nature peu commune. Car si la découverte des GRB, aussi connus sous le nom de « sursauts gamma », ne date pas vraiment d’hier, le signal détecté l’année dernière était en revanche une grande première pour les astronomes de la NASA, qui n’avaient jamais eu affaire à un phénomène d’une telle ampleur en soixante ans. « C'est le GRB le plus long jamais enregistré » explique Eliza Neights, chercheuse au Goddard Space Flight Center.

« J'étais de service au moment où l'instrument a détecté un phénomène très inhabituel : trois sursauts gamma qui semblaient provenir du même endroit dans le ciel » raconte-t-elle dans les colonnes de BBC Sky at Night Magazine. « En combinant les données de cinq télescopes à haute énergie, nous avons déterminé qu'il avait duré environ sept heures, soit 25 000 secondes. C'est une durée extrême » précise alors Neights, avant d’ajouter que les sursauts gamma ne durent en moyenne que quelques minutes tout au plus.

Bien sûr, il y a déjà eu des exceptions par le passé, comme la fois où un signal GRB d’une durée de 15 000 secondes avait été enregistré par la NASA. Mais cela n’avait définitivement rien à voir avec celui enregistré en 2025, qui a naturellement retenu toute l’attention de la chercheuse. « La durée du sursaut gamma GRB 250702B ne peut pas s’expliquer par les origines connues du sursaut gamma » affirme-t-elle auprès de BBC Sky at Night Magazine. Et après des mois de recherches, Neights est alors en mesure de partager sa première théorie sur le sujet.

Image du signal GRB 250702B, détecté le 3 juillet 2025 / © ESO/A. Levan, A. Martin-Carrillo et al.

Une première théorie avancée

D’après la scientifique, la durée exceptionnelle du GRB 250702B s’expliquerait ainsi par le fait que nous aurions ici affaire à une « fusion d’hélium », qui aurait été déclenchée par la rencontre entre un trou noir de masse équivalente à celle d’une étoile et une étoile d’hélium. C’est en tout cas la théorie « la plus plausible » pour Neights pour le moment, qui explique qu’habituellement, ce phénomène est alors soit provoqué par l’effondrement d’une étoile massive en rotation rapide, soit par la fusion entre deux étoiles neutrons.

Quant à ce qui pourrait expliquer le fait que nous n’ayons jamais assisté à un sursaut gamma d’une telle ampleur auparavant, la chercheuse a également plusieurs théories. La première : il pourrait s’agir d’un phénomène beaucoup plus rare. La seconde : les sursauts gamma de très longue durée sont plus difficiles à détecter par les télescopes actuels, qui recherchent plutôt des signaux courts et lumineux. Cela étant, le lancement du télescope Compton Spectrometer and Imager (COSI), sur lequel travaille justement Neights pour 2027, devrait aider à changer cela.

Source : BBC Sky at Night Magazine