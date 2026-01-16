Si Shueisha peut encore compter sur des locomotives solides comme One Piece, Boruto Two Blue Vortex ou encore Black Clover, toutes les séries de son catalogue ne profitent pas de la même longévité. Ces dernières semaines ont d’ailleurs été marquées par une vague d’annulations au sein du Weekly Shonen Jump, rappelant que même l’éditeur numéro un du manga n’hésite pas à trancher dans le vif. Dernier exemple en date : un de ses mangas sportifs pour le moins atypique, a officialisé sa conclusion... et presque tout le monde était passé à côté. Explications.

C'est la fin pour ce manga Shonen Jump

Lancé à l’été dernier dans les pages du célèbre magazine et signé Kataoka Yoshiharu, Ping Pong Peril prenait pour point de départ le tennis de table en y injectant une bonne dose d’exagération, d’action débridée et de situations toujours plus spectaculaires. Une approche typique pour les mangas sportifs, mais l’auteur n’hésitait pas à repousser les limites du genre jusqu’à envoyer ses matchs dans l’espace au fil des derniers chapitres parus dans le Shonen Jump. Malgré ses ambitions et une identité marquée, Shueisha a confirmé que le dix-septième chapitre ferait office de conclusion définitive. Une fin qui était pressentie depuis quelque temps par les lecteurs les plus attentifs, mais qui n’en reste pas moins abrupte.

Aucune justification officielle n’a été communiquée à ce stade, mais la décision s’inscrit dans la logique habituelle du Shonen Jump : la survie d’une série dépend principalement des ventes de volumes, des taux de lecture et des résultats des sondages auprès des fans. Malgré ses qualités indéniables, Ping Pong Peril ne semble pas avoir trouvé écho auprès du public japonais. Pour rappel, le manga suit un ancien prodige du ping-pong qui reprend la raquette pour tenter de se sortir de dettes colossales, face à des adversaires issus des bas-fonds, où toutes les règles volent en éclats.

Un retour dans plusieurs années ?

Cette annulation est d’autant plus regrettable que Ping Pong Peril avait récemment reçu le soutien d’un poids lourd du Shonen Jump. Yukinobu Tatsu, l’auteur de Dandadan, avait partagé son intérêt pour le manga sur les réseaux sociaux, saluant une série « extrêmement fun » et estimant que son affrontement final était « bien trop intense pour être ignoré ». Cet appui de prestige n’aura toutefois pas suffi à infléchir la décision de l’éditeur.

Avec seulement dix-sept chapitres au compteur, certains fans espèrent encore voir l’œuvre connaître une seconde vie, pourquoi pas sous la forme d’un film d’animation. Le format s’y prêterait, et l’histoire pourrait se suffire à elle-même. En attendant, l’intégralité des chapitres est disponible sur les sites officiels d’usage. Reste à savoir si Ping Pong Peril rejoindra la longue liste des séries oubliées du Shonen Jump, ou si un regain d’intérêt tardif pourrait lui offrir un retour improbable. Après tout, l’histoire du manga a déjà prouvé que rien n’est jamais totalement définitif.

