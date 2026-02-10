2026 ne fait que commencer, et Shonen Jump semble déjà décidé à faire le tri dans son catalogue. Après une année 2025 marquée par des fins décevantes pour plusieurs séries prometteuses, Kaedegami en tête, l’éditeur nippon semble prêt à poursuivre sur la même voie, avec plus d’annulations que jamais. Récemment, le magazine Weekly Shonen Jump et sa plateforme numérique Shonen Jump+ ont mis un terme à huit séries, dont sept ont été purement et simplement annulées. Au point que seul One Piece in Love de Daiki Ihara, spin-off comique du mastodonte de Eiichiro Oda, a pu atteindre une conclusion après presque huit ans de publication. Et le géant japonais est bien décidé à continuer à couper des têtes.

C'est la fin pour un nouveau manga Shonen Jump

C’est officiel, la prochaine victime se nomme Darkest Corners of the Heart de Yuho Amayo, dont la conclusion est prévue pour le 15 février 2026. Premier manga sérialisé de l’auteur, la série a su séduire les critiques mais n’a jamais trouvé un lectorat suffisant pour survivre sur le long terme, comme une grande partie des œuvres annulées du Weekly Shonen Jump. L’information a d’abord été révélée par le compte WSJ_manga sur X, source fiable lorsqu’il s’agit de la marque, avant d’être officialisée par l’éditeur. Tous les chapitres sont disponibles sur l’application officielle Manga Plus, mais aucune annonce n’a été fait concernant d’éventuelles traductions par chez nous.

Pour ceux qui seraient passé à côté, donc un grand nombre, Darkest Corners of the Heart suit l’histoire de Kanade Suzaku, mangaka d’horreur peinant à vendre ses œuvres, alors que son seul désir est de voir quelqu’un enfin admirer ses histoires. Mais même ce simple rêve semble hors de portée. Plongé dans l’univers des contes horrifiques et du folklore, Kanade fait partie d’une communauté en ligne où auteurs et aspirants mangaka échangent, indépendamment de leur statut. Le récit du manga du Weekly Shonen Jump prend un tout autre tournant lorsque l’un des participants lance un jeu baptisé « Ghost Story », où chacun propose un mot à tour de rôle pour créer une histoire de fantômes.

Le Shonen Jump va dire adieu à Darkest Corners of the Heart ©Shueisha

Un regard différent sur l'univers des mangakas

Quand Chan, une autre auteure, se démarque avec une histoire terrifiante mais décide d’abandonner sa carrière, incapable de joindre les deux bouts. Kanade va alors tenter de la convaincre de continuer à raconter des histoires, mais les jeunes auteurs vont se confronter à de nombreux obstacles. Mêlant habilement fiction et réalité, Darkest Corners of the Heart explorait alors les sacrifices, les frustrations et les inspirations des créateurs, offrant un regard sombre mais réaliste sur le monde des mangaka d’horreur. Un récit qui se conclura donc le 15 février 2026 dans sur l’application Shonen Jump+.

Source : Shueisha