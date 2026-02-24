La trilogie de Peter Jackson adaptant Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien est probablement l'une des plus grandes œuvres de cinéma de tous les temps, avec des passages épiques, un casting magistral. Beaucoup ont essayé de concurrencer ce monument du septième art, mais aucun ne lui est véritablement arrivé à la cheville, même plus de 20 ans plus tard. Malgré son statut légendaire, l'adaptation de Peter Jackson n'était toutefois pas parfaitement fidèle aux romans originaux, notamment sur un point, qui a failli se retrouver dans la version finale d'un passage culte de la trilogie, mais modifié après coup, avec cela dit un petit oubli de taille.

Une présence presque coupée du Seigneur des Anneaux, mais maladroitement cachée

La plupart des superproductions subissent des modifications jusqu'au montage final. Mais généralement, il est impossible pour le public de remarquer les scènes manquantes, à moins que l'équipe de production ne soit transparente sur les choix effectués et ceux supprimés lors de la sortie en salles. Et rares sont les équipes aussi transparentes que celle du Seigneur des Anneaux, puisque les images des coulisses révèlent d'innombrables changements survenus avant la sortie de la trilogie, notamment concernant un moment cultissime des films.

La bataille du Gouffre de Helm demeure en effet l'un des combats les plus emblématiques du cinéma, occupant près d'une heure du Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours sans jamais lasser. Cependant, le réalisateur Peter Jackson a apporté quelques modifications au roman original et souhaitait même inclure Arwen combattant aux côtés d'Aragorn. 2 ce titre, Liv Tyler, son interprète, avait suivi une formation au combat à l'épée et portait une cape rouge pour se distinguer du reste du casting. Bien que sa participation à la bataille ne figure techniquement pas dans le résultat final, on peut parfois apercevoir Arwen au cœur de la mêlée.

Arwen apparaît en effet en arrière-plan de certaines scènes du film Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours. La plus flagrante est lors d'un large panoramique, tandis qu'Aragorn crie « Retraite ! » et que tous se précipitent à l'intérieur du donjon. On peut en effet apercevoir une quatrième ombre, courant sur le pont, suggérant qu'Arwen était présente, bien que maladroitement dissimulée au montage. Puis, alors que la caméra s'enfonce davantage dans le donjon, on peut voir Arwen, dans sa cape rouge, courir au milieu de la foule. À moins d'y prêter attention, cet oubli durant le montage est facile à manquer.

Une absence justifiée pour ne pas trop modifier la vision des livres ?

L'un des changements majeurs apportés par Jackson dans Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours fut l'inclusion des Elfes à la bataille du Gouffre de Helm. Dans le livre original de Tolkien, le combat met presque exclusivement en scène les Hommes du Rohan, bien que Legolas y participe. Mais pour l'adaptation, les Elfes de Lothlórien sont aussi là, notamment afin d'amplifier le spectacle. D'un point de vue cinématographique, cela se justifie, car dans le roman, de nombreuses batailles se déroulent à travers la Terre du Milieu, mais il est impossible de toutes les montrer dans le cadre d'un film.

Quant à Arwen, elle était totalement absente de la bataille originale. Il est possible que, compte tenu du manque de personnages féminins dans le roman, l'adaptation ait souhaité dynamiser l'histoire et donner plus d'importance à Arwen. Mais, que ce soit par manque de temps, par souci de ne pas trop mettre en avant le triangle amoureux d'Aragorn avec Arwen et Éowyn, ou encore histoire de ne pas apporter de plus amples modifications aux romans Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, Peter Jackson et ses équipes ont peut-être décidé qu'il ne fallait pas inclure Arwen dans cette bataille. Cela peut toutefois ressembler à une occasion manquée de rendre Arwen plus active dans l'intrigue, à l'instar de sa course à cheval épique dans la Communauté de l'Anneau.