Le Seigneur des Anneaux est une trilogie légendaire du cinéma mais, même 25 ans après, Peter Jackson admet ne pas comprendre comment il a réussi à réaliser ce projet titanesque

Peter Jackson a emmené des millions de personnes en Terre du Milieu grâce à sa trilogie de films Le Seigneur des Anneaux, l'une des œuvres les plus emblématiques de toute l'histoire du cinéma, et affirme aujourd'hui ne toujours pas savoir comment il y est parvenu. Un quart de siècle plus tard, la plus grande épopée de Peter Jackson réside peut-être dans le mystère de sa création.

Réaliser la trilogie Le Seigneur des Anneaux : un exploit incroyable, même pour son créateur

Vingt-cinq ans plus tard, Peter Jackson parle de la trilogie Le Seigneur des Anneaux comme s'il s'agissait d'une montagne qu'il aurait gravie en rêve. Dans un entretien avec Empire, il attribue à son enthousiasme de jeunesse le mérite d'avoir mené une équipe à travers trois films qui allaient récolter 17 Oscars et 2,9 milliards de dollars, une envergure qu'il affirme ne plus pouvoir entreprendre aujourd'hui.

S'exprimant en toute franchise, Jackson a fait part de son incrédulité face à l'ampleur de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. « Honnêtement, je ne sais pas comment nous avons réussi », a-t-il déclaré, reconnaissant qu'entreprendre un projet aussi colossal lui semblerait impossible aujourd'hui. Ce n'était pas seulement l'envergure des films, mais aussi l'énergie et la passion de sa jeunesse qui ont permis d'avancer dans la production, une énergie dont il n'est pas certain de pouvoir faire preuve aujourd'hui.

En évoquant le passé, Jackson ne s'attarde pas sur la nostalgie. Les films Le Seigneur des Anneaux sont pour lui une source de fierté, sans pour autant l'enfermer. Pourtant, il est clair que la Terre du Milieu continue de fasciner plus que jamais. Son héritage perdure, non seulement à travers les récompenses et les recettes au box-office, mais aussi grâce à la fidélité des fans qui, sans cesse, retournent dans cet univers.

Un héritage légendaire plein de passion et de créativité

Philippa Boyens, la scénariste qui a étroitement collaboré avec Jackson, a apporté un éclairage précieux sur l'approche singulière du réalisateur pour la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Elle a décrit un mélange d'audace et de créativité, à la fois inspirant et un brin excentrique, comparant son style à celui de Gandalf guidant la Communauté de l'Anneau vers l'inconnu et affrontant un Balrog. Sans cet esprit téméraire, l'univers de Tolkien n'aurait peut-être jamais pu être retranscrit à l'écran avec une telle précision.

Grâce à cette excentricité et passion créative, la trilogie Le Seigneur des Anneaux a toutefois enregistré des chiffres qui témoignent d'un succès remarquable : 17 Oscars pour 3 films et 2,9 milliards de dollars de recettes mondiales. Mais la trilogie est bien plus que de simples statistiques. La vision de Jackson a transformé le chef-d'œuvre littéraire de Tolkien en une référence culturelle incontournable. Des paysages grandioses de la Terre du Milieu aux moments intimes de Frodon et Sam, les films ont redéfini les possibilités du récit épique et demeurent une référence du cinéma fantastique, même 25 ans plus tard.

© Peter Jackson / New Line Cinema

Source : Empire