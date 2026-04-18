Entre 2001 et 2003, des millions de spectateurs découvraient l’univers du Seigneur des Anneaux au cinéma grâce à Peter Jackson, qui nous livrait alors une adaptation exceptionnelle des romans de fantasy écrits par J.R.R. Tolkien entre 1954 et 1955. Mais avant même que celle-ci ne voit le jour, inscrivant au passage le nom du Seigneur des Anneaux au panthéon des œuvres les plus cultes de la pop-culture, une autre tentative d’adaptation avait déjà eu lieu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle était très loin d’être au goût de l’auteur.

Quand la première adaptation du Seigneur des Anneaux s’attire les foudres de Tolkien

En effet, Tolkien n’était peut-être déjà plus là pour donner son avis sur le travail de Peter Jackson au début des années 2000, mais il était encore bel et bien vivant lorsque le premier projet d’adaptation du Seigneur des Anneaux a été posé sur la table en 1957. À l’époque, trois producteurs, Forrest J. Ackerman, Morton Grady Zimmerman et Al Brodax, avaient alors un objectif bien précis en tête : celui de transposer l’œuvre de Tolkien en un film d’animation d'environ trois heures, une idée qui a beaucoup enthousiasmé l’auteur.

En tout cas, dans un premier temps. Car si celui-ci concède sans détour être charmé par les premières images qui lui sont présentées du film, il se montre en revanche particulièrement virulent sur la réécriture du scénario assurée par Zimmerman, qui est loin d'être à son goût. « Je dirais que Zimmerman est incapable d’extraire ou d’adapter les ‘mots parlés’ du livre. Il est empressé, insensible et impertinent » peut-on lire dans l’une de ses lettres à ce sujet, aujourd’hui trouvable dans le livre The Letters of J. R. R. Tolkien paru en 1981.

« Il ne lit pas. Il me semble évident qu’il a survolé Le Seigneur des Anneaux à vive allure, et qu’il a ensuite élaboré son script à partir de souvenirs particulièrement confus, avec un minimum de références à l’origine » poursuit alors l’auteur des romans. « Je suis très mécontent de l’extrême sottise et de l’incompétence de Zimmerman, ainsi que de son manque de respect total pour l’œuvre originale ». Des mots particulièrement virulents, donc, qui témoignent naturellement de l’attachement de Tolkien au fruit de son travail.

© Peter Jackson / New Line Cinema

Un avis aussi tranché qu’impitoyable

Et les choses ne s’arrêtent pas là. Toujours dans ce même livre, l’auteur du Seigneur des Anneaux renchérit en commentant étape par étape le script de Zimmerman, qu’il dézingue sans concession tout en sachant pertinemment que certains « pourraient être irrités ou offensés par le ton de [ses] critiques ». « Mais je leur demanderai de fournir un effort d’imagination suffisant pour comprendre l’agacement (et parfois le ressentiment) d’un auteur qui trouve, au fur et à mesure de sa lecture, que son travail semble avoir été traité avec négligence », assure alors Tolkien.

De fait, cela ne surprendra sans doute personne d’apprendre que ce premier projet d’adaptation fut finalement abandonné quelques années plus tard, en 1959 plus précisément. Et forcément, cela contribue alors à faire naître une grande interrogation chez les fans : Tolkien aurait-il réellement apprécié l’adaptation de Jackson, en sachant que celle-ci est réputée pour avoir pris un certain nombre de libertés par rapport à l’œuvre originale ? Malheureusement, nous ne le saurons jamais. Mais une chose est sûre : cette dernière a néanmoins su convaincre le public.