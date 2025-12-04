À la recherche de données sur l'évolution des carcasses de baleine au fond des océans, des scientifiques ont fait une découverte étonnante, bien loin de ce qu'ils avaient imaginé en démarrant leur expérience. Une surprise qui aura tout de même permis d'en apprendre plus sur les fonds marins en mer de Chine.

Une surprise inattendue pour ces scientifiques

On le sait, les fonds marins regorgent encore de secrets et l'on est très loin d'en avoir fait le tour. Des scientifiques viennent d'en faire l'expérience alors qu'ils menaient une étude en mer de Chine méridionale. Dans le but d'étudier le comportement et l'évolution des carcasses de baleine au fond de l'océan, un groupe de scientifiques a immergé le cadavre d'une vache à plus de 1600 mètres de profondeur. Ils l'ont ensuite filmé pour récupérer un maximum de données. Mais durant leur expérience, huit spécimens extrêmement rares se sont invités à la fête, donnant une tournure toute autre à leur étude initiale.

Des spécimens très rares et même jamais vu dans cette zone

Huit requins dormeurs sont en effet venus profiter du buffet à volonté. Une espèce qui vit tapis au fond des océans en général et est donc extrêmement rare. Non seulement les scientifiques ont pu les filmer, mais en plus ils ont signé une importante découverte puisque c'est la première fois que des requins dormeurs sont repérés dans ce coin de la mer de Chine. « Bien que des requins dormeurs du Pacifique aient également été trouvés dans les eaux profondes de leur aire de répartition habituelle dans le Pacifique Nord, leur présence fréquente dans la région sud-ouest de la mer de Chine méridionale suggère que notre compréhension de cette population reste considérablement limitée », a expliqué Hian Tian, l'un des scientifiques. Il se pourrait donc que ce soit une nouvelle fois lié au changement climatique, les requins dormeurs étant jusqu'ici souvent repérés dans les eaux plutôt froides.

De nouvelles conséquences du changement climatique ?

Cette nouvelle sous-espèce, pour le moment reliée au requin dormeur du Groenland, est encore entourée de beaucoup de mystère. Les scientifiques ont repéré des parasites non identifiables dans leurs yeux typiques de ces requins du Groenland notamment. Ils ont par ailleurs remarqué une troisième paupière leur permettant de se protéger en mangeant, une adaptation selon eux. Le comportement des requins indique par ailleurs que la concurrence est rude, ce qui suggère que la population pourrait être plus élevée, du moins localement, et donc que la nourriture n'est pas si rare que ça. D'autres investigations devront forcément être faites, mais c'est ici une découverte surprenante des plus intéressantes d'après les scientifiques locaux.