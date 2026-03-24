Des scientifiques ont fait une expérience inattendue en relâchant des gaufres après une éruption volcanique, ils ont sauvé la région. Plus de 40 ans plus tard, les résultats sont hallucinants.

Les scientifiques ne reculent devant rien pour tenter de sauver l'environnement et ce, même lorsque la nature en décide autrement. Après une gigantesque éruption volcanique ayant décimé une vaste région, une poignée de scientifiques ont tenté de réintroduire une espèce de gaufres pour la sauver, et plusieurs dizaines d'années après, les résultats sont stupéfiants.

Des gaufres pour sauver un écosystème entier après une éruption volcanique ? L'idée folle des scientifiques

Presque plus rien ne pouvait vivre aux alentours du Mont Saint Helens aux États-Unis après son éruption dans les années 80. Une éruption colossale qui a coûté la vie à des dizaines de personnes en plus de détruire l'écosystème environnant, donnant à la région qui l'entourait des allures de film post-apocalyptique ou de désert lunaire.

Après la catastrophe, il fallait impérativement des solutions pour accélérer la régénération de l'environnement. Des scientifiques ont alors tenté une expérience risquée et assez surréaliste, surtout pour l'époque, en relâchant dans la nature des centaines de gaufres, autrement appelés géomys. Ces petites créatures, des rongeurs cousins des rats et des taupes communes en quelque sorte, sont de véritables ingénieurs du sol, et à eux seuls ils ont sauvé tout un écosystème. Plus de 40 ans après avoir réintroduit les gaufres, les résultats sont incroyables

Voici un gaufre à poche, un petit rongeur que l'on trouve notamment en Amérique

Plus de 40 ans plus tard, la région est sauvée

Cette expérience partait sur une hypothèse pourtant risquée de la par des scientifiques puisque, comme l'explique Michael Allen, microbiologiste à l'UC Riverside, ces créatures souvent considérées comme nuisibles sont en réalité de vrais bienfaiteurs sans même le vouloir. En brassant la terre, ils font remonter tout un tas de bactéries, de champignons et de plantes qui peuvent ainsi prospérer, sans compter les nutriments qui vont avec. Ainsi, rien que six ans après avoir relâché les gaufres sur deux parcelles, plus de 40 000 prospéraient, là où le reste des zones sans géomys restaient totalement arides.

Désormais, 40 ans plus tard, les régions où sont passés les gaufres ont retrouvé leur écosystème et celui-ci perdure. Les scientifiques sont stupéfaits, comme l'explique Mia Maltz de l'Université du Connecticut en affirmant que « nous ne pouvons ignorer l'interdépendance de toutes les choses dans la nature, en particulier celles que nous ne pouvons pas voir comme les microbes et les champignons ». Désormais, la vie suit son cours et la communauté microbienne s'est redéveloppée et continue encore d'évoluer. Les gaufres ont littéralement sauvé l'écosystème de la région.