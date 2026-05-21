Vous ne partez pas cet été ? Vous cherchez des vacances tous frais payés ? Des scientifiques italiens sont actuellement à la recherche de volontaires pour une expérience rémunérée durant laquelle vous devrez vivre en montagne durant plusieurs semaines. Ils offrent également une petite prime aux participants.

Des scientifiques vont faire une étude en altitude et ont besoin de bénévoles

Une expérience sera bientôt menée dans les Alpes italiennes par plusieurs scientifiques qui veulent étudier les effets d'une exposition prolongée à l'altitude. Pour ce faire, ils ont besoin de volontaires qui vivent habituellement dans des zones proches du niveau de la mer, pour passer quatre semaines entre 2000 et 2500 mètres d'altitude. Les participants passeront dans un premier temps quelques jours dans la région de Silandro, perchés à 720 mètres d'altitude afin de prendre quelques mesures et enregistrer des données de référence.

Ils passeront ensuite un mois complet à 2300 mètres d'altitude environ, dans le refuge Nino Corsi perché au cœur du grand parc national de Stelvio au beau milieu des Alpes italiennes. Enfin, ils rejoindront Bolzano, petite ville située en province, pour que les scientifiques puissent relever les dernières données et identifier les changements. Une expérience plutôt longue donc, qui sera rémunérée environ 400 €. Bien entendu, l'hébergement, les repas et tous les besoins sur place seront entièrement couverts par les organisateurs de l'étude.

Région du refuge de Nino corsi dans le Parc national de Stelvio où se déroulera l'étude.

Quelques restrictions tout de même

Pour le bien de l'expérience, les scientifiques cherchent des personnes en bonne santé, mais qui ne sont ni des athlètes de haut niveau, ni déjà habituées à vivre en altitude. Pour participer, il faut également avoir entre 18 et 40 ans, ne pas fumer, ni consommer de drogue ou d'alcool régulièrement. Il ne faut pas non plus avoir séjourné à plus de 1500 mètres au cours du dernier mois précédant l'expérience, ce qui pourrait biaiser les données. Durant ce séjour, tous les paramètres vitaux des participants seront surveillés, à savoir : la respiration, l'endurance, l'appétit ou encore le rythme cardiaque. Si les participants pourront s'adonner à leurs loisirs ou travailler à distance, ils devront se plier à une routine relativement stricte avec des repas contrôlés, des activités physiques à réaliser et plusieurs tests.

Une étude sérieuse sur le comportement du corp humain

L'objectif de cette étude approfondie est d'apporter des éléments supplémentaires sur l'adaptation du corps humain dans les milieux en altitude dits légères. La plupart des expériences scientifiques ont en effet été réalisées à plus de 3000 mètres, là où l'oxygène est déjà plus rare. Cette expérience doit également compléter une vaste étude menée en 2025 et publiée dans la revue Gerontology et qui a permis de conclure que l'espérance de vie à 65 ans serait un peu plus élevée en régions alpines. On estime actuellement qu'un peu plus de 200 millions de personnes vivent à plus de 2000 mètres d'altitude au quotidien. Cette donnée ne prend pas en compte le nombre bien plus important de personnes qui vont à cette altitude (ou plus) pour les loisirs (vacances, ski, randonnées, etc.)