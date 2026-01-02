Le monde n'a clairement pas révélé tous ses secrets et encore moins le monde marin. Des scientifiques ont récemment découvert tout un réseau d'impressionnants canyons et autres galeries gigantesques cachés profondément sous la glace. Une découverte majeure qui malmène les connaissances que l'on pensait acquises concernant les courants océaniques mais également la fonte des glaces ou encore la montée des eaux qui y est liée.

Une découverte des scientifiques qui pourrait changer beaucoup de chose

Des scientifiques de l'Université de Barcelone et de l'University College Cork ont répertorié plus de 330 nouveaux canyons sous-marins jusqu'ici inconnus. Dans une étude publiée dans la très sérieuse revue scientifique Marine Geology, ils expliquent avoir découvert près de cinq fois plus de canyons que ce que tout le monde croyait jusqu'ici. Il faut dire que ces galeries sont cachées sous la glace, profondément dans l'océan. Si l'on savait que les sous-sols de l'Antarctique étaient creusés de toutes parts, cette nouvelle découverte pose de nouvelles questions et apporte de nouveaux éléments concernant les circuits océaniques et la dynamique des grands fonds marins, ce qui pourrait avoir un impact sur bien d'autres choses qui en découlent.

Les secrets de l'Antarctique pourraient être très importants

Depuis ces découvertes, un nouvel atlas a pu être redessiné après la collecte de données bathymétriques issues de plus de 40 expéditions internationales. On y découvre des galeries complexes, s'enfonçant parfois à plus de 4 000 mètres sous la surface. Pour les scientifiques, il s'agit d'une découverte majeure, et ce système de réseau pourrait être l'un des plus complexes jamais découverts. Des réseaux de galeries géantes qui égalent, voire surpassent les plus grands canyons sous-marins que l'on trouve ailleurs dans le monde. Le Dr David Amblàs de l’Université de Barcelone affirme qu'il s'agit là de « la première fois que nous avons une vision cohérente de ces systèmes sur l’ensemble de la marge antarctique […] Ces formations sont non seulement répandues, mais elles sont aussi profondément liées à la dynamique des glaces passées et présentes. »

Ces grands canyons fonctionnent comme de véritables autoroutes sous-marines pour la faune, mais surtout les sédiments, nutriments et les masses d'eau qui s'y déplacent entre les plateaux continentaux et les profondeurs océaniques. D'après les scientifiques auteurs de l'étude, ces découvertes devraient leur permettre de reconstituer l'histoire de la fonte des glaces passées. Mais aussi d’affiner les modèles actuellement utilisés pour prédire certaines conséquences du réchauffement climatique.

La nouvelle carte de l'Antarctique selon Marine Geology ©Marine Geology

Des canyons sous-marins gigantesques qui régulent le monde entier

Les immenses canyons sous-marins comme ceux découverts par les scientifiques jouent un rôle très important dans la circulation des courants océaniques. Les différentes eaux sont ainsi conduites et mélangées entre elles. Ce système de réseaux fonctionne donc un peu comme un système de canalisation complexe. Ce serait par ailleurs ce processus qui serait à l'origine de la bonne circulation thermohaline mondiale, et donc de la régulation de la température des eaux, mais aussi de la répartition de l'envoi des nutriments à travers les courants du monde entier. C'est un nœud naturel extrêmement important pour la planète entière.

Mais ces canyons pourraient également être un acteur supplémentaire de la fonte des glaces. Les courants chauds qui s'y infiltrent seraient en mesure de remonter à la surface en faisant fondre la glace par dessous. Une donnée si importante qu'elle est désormais prise en compte. C'est un facteur déterminent de la modification des grandes plates-formes de glace du continent. Une fois encore, cette découverte est d'une importance capitale pour les prochaines expéditions scientifiques et la compréhension globale des océans. La nature est complexe et toujours aussi fascinante de complexité.