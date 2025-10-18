Ce rapport vient plus précisément du prestigieux Institut de Potsdam, qui compte des scientifiques renommés dans l'étude des recherches relatives à l'impact du climat. Publié il y a quelques semaines, il tire la sonnette d'alarme quant à l'enclenchement du septième signal de la limite planétaire, sur un total de neuf, qui définissent la garantie d'un environnement sûr pour l'humanité. Cela signifie que notre petite planète bleue se rapproche très dangereusement d'un seuil critique la rendant inhabitable pour l'être humain. Diverses institutions n'ont d'ailleurs pas tardé à réagir pour tâcher de prendre les mesures qui s'imposent.

Les scientifiques donnent l'alerte suite à l'enclenchement du septième signal de la limite planétaire

Le cadre des limites planétaires, établi par la communauté des scientifiques spécialisés, identifie donc neuf processus essentiels du système terrestre qui régulent la stabilité, la résilience et la capacité de la planète à abriter la vie. Ces limites définissent un cadre sûr pour les activités humaines, au-delà desquelles nous risquons de provoquer des changements environnementaux catastrophiques. Depuis son introduction en 2009, ce cadre a ainsi permis de mettre en lumière des domaines critiques tels que le changement climatique, la perte de biodiversité, le changement d'affectation des terres, l'utilisation de l'eau douce et la pollution chimique. Soit autant de facteurs essentiels au maintien d'une Terre équilibrée et saine.

Or, ce 24 septembre 2025, les scientifiques de l'Institut de Potsdam ont publié un rapport indiquant l'enclenchement de la septième limite planétaire : l'acidification de l'océan. Un changement dangereux causé principalement par l'augmentation des émissions de dioxyde de carbone provenant de la combustion des combustibles fossiles. Ce changement altère la chimie même de nos océans, mettant en péril toute la vie marine, et plus particulièrement les fragiles récifs coralliens, déjà confrontés au réchauffement climatique et à la pollution.

Les scientifiques alertent donc sur le fait que le dépassement des limites planétaires met gravement en péril les systèmes vitaux de la Terre. Aujourd'hui plus que jamais, des efforts coordonnés aux niveaux mondial, régional et local sont essentiels pour protéger nos mers et nos océans, composante absolument vitale de notre planète.

Des mesures mondiales d'urgence en cours pour éviter le pire

Suite à ce rapport alarmant des scientifiques de l'Institut de Potsdam, diverses institutions ont pris dans l'urgence des mesures pour tâcher de sauver ce qui peut l'être. La récente ratification de l'accord sur la biodiversité au-delà des limites de la juridiction nationale constitue notamment une avancée historique et crée un cadre mondial pour la conservation et la gestion durable de la vie marine dans les eaux internationales.

Plus près de nous, la Commission agit par le biais de sa stratégie européenne pour la résilience de l'eau, axée sur la gestion intégrée de l'eau afin de renforcer la résilience de nos eaux et de nos océans face à l'acidification et d'autres impacts climatiques mis en évidence par les scientifiques. Avec son Pacte pour les océans, la Commission s'est engagée à adopter une approche intégrée de la protection des écosystèmes marins, notamment contre les effets du changement climatique, et à développer une économie bleue durable, décarbonée et circulaire.

La Commission révise également la directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin », l'une des législations les plus ambitieuses au monde en matière de protection du milieu marin. Cette révision visera à mieux prendre en compte les impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins dans le droit européen. Avec sa stratégie sur les plastiques, l'UE vise enfin à réduire considérablement les déchets marins et poursuivra les efforts mondiaux en faveur d'un traité international sur les plastiques. Parallèlement, des politiques climatiques ambitieuses visent à réduire les émissions de CO₂, cause profonde de l'acidification des océans tant crainte par les scientifiques.

Source : Institut de Potsdam