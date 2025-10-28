Une série de science-fiction pourtant prometteuse et annulée il y a deux ans de cela, que vous avez sûrement raté, fait finalement un grand retour surprise.

Il est très rare que des séries annulées, principalement en raison de problèmes financiers, fassent finalement leur retour sur le petit écran. Tel est cependant le cas de cette série de science-fiction aux prémices très intrigants, mais malheureusement annulée avant même de voir le jour. Deux ans après son annulation, elle s'apprête cependant à miraculeusement renaître, pour le plus grand plaisir de ses fans d'œuvres de ce genre prolifique.

Une pépite cachée de la science-fiction ressuscitée deux ans après son annulation

Lorsque les contraintes financières poussent une série au bord de l'abandon, son retour est souvent un événement. Tel est le cas d'une série de science-fiction à l'origine produite par AMC, mais tristement annulée en 2023. Deux ans plus tard, elle retrouve cependant une seconde vie sur une autre plateforme de streaming, celle-ci gratuite, prête à embrasser un genre que peu osent explorer, depuis août dernier.

La série de science-fiction en question, du nom de son personnage principal, suit ainsi l'histoire de Demascus, un homme de 33 ans qui explore la psychiatrie numérique pour mieux comprendre ses propres perspectives. Les intrigues mêlent technologie et introspection, tout en abordant des thèmes comme l'identité et les subtilités de l'expérience masculine noire. Il s'agit donc en quelque sorte d'une variante Black Mirror de Netflix.

À l'origine de ce projet de science-fiction, on retrouve Tearrance Arvelle Chisholm, en compagnie de Mark Johnson (Breaking Bad). À l'écran, différents talents prennent vie, notamment avec Okieriete Onaodowan, mais aussi des acteurs comme Janet Hubert et le charismatique Martin Lawrence.

Une résurrection rendue possible grâce à Tubi

Pourquoi une série déjà produite a-t-elle fait l'objet d'une annulation avant même sa diffusion ? La réponse réside dans un terme peu familier : la « réduction fiscale ». En résumé, AMC a choisi d’annuler Demascus pour compenser certaines pertes financières. Mais cette décision a été un véritable choc pour les créateurs et les fans de science-fiction. Privés d’une œuvre au concept novateur, ils ont dû laisser leurs attentes en suspens... avant l'intervention providentielle de Tubi.

C’est en effet grâce à Tubi, la plateforme de streaming gratuite, que cette série de science-fiction prometteuse a le droit à une seconde chance. Non seulement elle reprend ce projet audacieux, mais elle offre également à un public plus large l’opportunité de le découvrir. Demascus nous permet donc enfin d'explorer ses thèmes matures et particulièrement d'actualité à travers le prisme de la science-fiction dystopique. Rendez-vous est donc pris pour les amateurs.

