Le 21ème siècle a vu naître de nombreux excellents films de science-fiction, mais il a fallu du temps pour que le film qui nous intéresse ici soit reconnu comme le chef-d'œuvre qu'il est véritablement. Ce n'était pourtant pas faute d'avoir un réalisateur d'une grande renommée, dont le nom peut aujourd'hui porter à lui tout seul un long-métrage : Christopher Nolan. Pourtant, ce film qu'il a réalisé et sorti il y a 11 ans avait fait l'objet de critiques très moyennes, alors qu'il figure aujourd'hui parmi les plus grands chefs d'œuvre du genre.

Un parcours interstellaire pour ce qui est aujourd'hui un monument de la science-fiction

Avec un score somme toute honorable de 73% sur l'agrégateur Rotten Tomatoes, le film de science-fiction de Christopher Nolan qui a récemment fêté ses 11 ans a toutefois fait pâle figure par rapport à d'autres grands films de son réalisateur sortis avant lui. On pense notamment à The Dark Knight avec un score impressionnant de 94%, ou encore à Inception, un film qui a également beaucoup marqué les esprits, et son score très solide de 87%.

Avant la sortie d'Interstellar il y a onze ans, on aurait pu donc s'attendre à ce qu'un nouveau film de science-fiction de Christopher Nolan allait être un carton aux critiques dithyrambiques. Mais tel ne fut pas le cas. Le mélange de science pointue et de vulnérabilité émotionnelle n'a pas convaincu beaucoup de critiques à l'époque ; les effets visuels ont impressionné, mais le fondement intellectuel et l'exposition ont en revanche moins convaincus.

Il y a là une certaine ironie. L'une des critiques les plus fréquentes adressées à Nolan est qu'il est un cinéaste trop froid, et pourtant, son film le plus ouvert et sentimental est aussi l'un des plus controversés. Tout grand film de science-fiction se doit pourtant d'utiliser ses concepts ambitieux pour explorer les aspects fondamentaux de l'humanité, et Nolan y parvient avec brio. Ce film aborde en effet ouvertement l'amour, et plus précisément la paternité. Le réalisateur utilise le temps et l'espace de manière très concrète pour retranscrire le sentiment de voir vieillir ses enfants plus rapidement que lui (la scène où Coop, incarné par Matthew McConaughey, pleure en regardant des vidéos de ses enfants devenus adultes est le cœur même du film).

Une réception froide de la critique à l'époque, mais un film aujourd'hui acclamé

Malgré des critiques un peu partagées, Interstellar a tout de même su conquérir son public. Impressionnés par la performance visuelle, sonore et émus par l'intrigue du film, de nombreux spectateurs avaient alors applaudi l'œuvre au cinéma une fois les crédits apparus. Il aura toutefois fallu attendre onze ans pour que le film de Nolan rejoigne officiellement le panthéon des chefs d'œuvre de la science-fiction, voire même du cinéma au sens large.

Lors de sa ressortie en IMAX pour son dixième anniversaire l'an dernier, plusieurs rétrospectives ont souligné l'évolution des goûts. Dans la liste des 100 plus grands films du 21ème siècle établie par le New York Times en 2025, il figurait à une honorable 89e place, un classement plus élevé que ce que l'on aurait pu attendre d'un film ayant reçu un accueil mitigé à sa sortie. Plus révélateur encore, il s'est hissé à la 5e place du classement des lecteurs. Ce film de science-fiction a donc connu une belle rédemption et brille désormais par son caractère intemporel grâce à ce mélange étonnant de science, de spectacle et d'une sincère émotion.