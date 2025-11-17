2026 s'annonce comme une année absolument folle pour les films de science-fiction, avec notamment la suite de ce chef d'œuvre acclamé par la critique et le public.

La décennie 2020 a jusque-là été faste pour les films de science-fiction, et cette tendance semble se poursuivre dans les années à venir. Avec des films désormais cultes comme Dune, Everything Everywhere All at Once, Avatar : La Voie de l'eau, entre autres exemples, nous avons eu droit à quelques-uns des plus grands succès du genre. Cela s'inscrit dans la continuité d'une période généreuse ces dernières années, marquée par des réalisateurs de renom tels que Christopher Nolan, Alex Garland et Denis Villeneuve. Ce dernier en particulier, grâce au magistral Dune Partie 2, qui a tout explosé au box-office, et qui aura droit à une suite très attendue l'an prochain. Et ce n'est clairement pas le seul film de sa catégorie à suivre de très près en 2026.

Des films de science-fiction monstrueux à venir en 2026

Après l'éclatant succès de Dune Partie 2, Denis Villeneuve va nous replonger dans la fantastique monde d'Arrakis le 18 décembre 2026 avec l'adaptation de Dune Partie 3. Celle-ci va adapter le roman Dune : Le Messie, du maître de la science-fiction Frank Herbert. Ce troisième film extrêmement attendu risque d'être un énorme défi pour Denis Villeneuve et ses équipes, car l'univers de Dune va à partir de là commencer à être particulièrement cryptique et difficile à adapter au cinéma. On surveille toutefois cela de très près.

Outre Dune Partie 3, il y a bien d'autres films de science-fiction tout aussi excitants à guetter l'année prochaine. Il y notamment a le film post-apocalyptique « The Dog Stars » à venir le 27 mars 2026, avec Jacob Elordi dans le rôle principal, qui se déroule après qu'un virus a presque anéanti l'humanité. Son principal intérêt, outre le roman éponyme dont il est tiré, réside dans le fait qu'il est réalisé par Ridley Scott, l'un des maîtres incontestés du genre. Son dernier film de science-fiction hors licence remonte à « Seul sur Mars » (2015), considéré comme l'un des meilleurs films du genre au XXIe siècle.

En parlant de Seul sur Mars, une semaine avant la sortie de The Dog Stars, on peut également citer le film de science-fiction Project Hail Mary. Adapté du roman d'Andy Weir, l'auteur de Seul sur Mars, le scénario est signé Drew Goddard, également scénariste du film. La bande-annonce promet un ton familier, mêlant un héros improbable, humour et suspense haletant dans l'espace. Le film va retracer l'histoire d'un professeur de sciences incarné par un certain Ryan Gosling en mission pour sauver la Terre d'une catastrophe. Cerise sur le gâteau : il compte deux excellents réalisateurs dans le domaine de la science-fiction : Phil Lord et Christopher Miller.

© Legendary Pictures

Un calendrier 2026 chargé en films ultra prometteurs

Outre ces trois films de science-fiction très prometteurs à venir en 2026, un autre mérite également une attention toute particulière, bien qu'il n'ait pas encore de titre : la prochaine création de Steven Spielberg sur les OVNI. Rien que cela suffit à susciter l'enthousiasme. Tout comme Ridley Scott, Spielberg est une légende du genre, sans qui il ne serait pas le même aujourd'hui. Le fait que ce film promette de renouer avec ses classiques tels que Rencontres du troisième type et E.T. en fait un événement incontournable, d'autant plus avec ses éléments de thriller et la présence d'Emily Blunt dans le rôle principal.

Il convient également de mentionner Flowervale Street, réalisé par David Robert Mitchell (It Follows). Bien que le mystère plane encore autour de ce film de science-fiction, il suivra un couple – Anne Hathaway et Ewan McGregor – qui commence à remarquer d'étranges phénomènes dans leur quartier et qui, selon certaines rumeurs, impliquerait des dinosaures d'une manière ou d'une autre. Si les films de dinosaures sont largement en perte de vitesse depuis quelques années, on croise les doigts pour que celui-ci relève le niveau.

En dehors des films susmentionnés, il y a en tout cas une multitude de franchises de science-fiction à surveiller l'an prochain : Le Mandalorien et Grogu, les Maîtres de l'Univers, Supergirl ou encore Avengers : Doomsday. Avec tous ces films et bien d'autres encore, 2026 s'annonce comme l'une des années les plus palpitantes du genre ces dernières années. Voici les dates de sortie des films mentionnés :

03/2026 Project Hail Mary – 20 mars 2026 The Dog Stars – 27 mars 2026

05/2026 Le Mandalorien et Grogu – 22 mai 2026

06/2026 Les Maîtres de l'Univers – 5 juin 2026 Prochain film science-fiction de Steven Spielberg – 12 juin 2026 Supergirl – 26 juin 2026

08/2026 Flowervale Street – 14 août 2026

12/2026 Avengers: Doomsday – 18 décembre 2026 Dune : Partie Trois – 18 décembre 2026

