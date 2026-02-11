Sorti il y a 25 ans et flop colossal à sa sortie qui a coûté infiniment plus cher que ce qu'il a rapporté, ce film de science-fiction est malheureusement pour lui toujours autant incompris aujourd'hui.

Considéré comme l'un des plus gros fiascos de l'histoire du cinéma de science-fiction et des adaptations au grand écran, largement oublié depuis longtemps, l'esprit numérique de ce film persiste pourtant encore aujourd'hui, bien qu'il demeure encore largement incompris. Mais peut-être que le problème ne résidait finalement pas dans le film lui-même, mais plutôt dans la période à laquelle il est sorti ?

Un film de science-fiction à l'histoire tragique

Réalisé par Hironobu Sakaguchi et Monotori Sakakibara, avec les voix de Ming-Na Wen, Alec Baldwin et Donald Sutherland, ce film de science-fiction mêlait effets spéciaux numériques révolutionnaires à son époque et récit captivant se déroulant dans un futur pas si lointain, opposant guérison spirituelle et puissance militaire. Critiques et public lui ont toutefois offert un accueil des plus froids, et le bilan financier fut absolument désastreux, malgré son lien étroit avec une licence légendaire. Vingt ans plus tard, est-ce qu'un second regard peut lui offrir une forme de rédemption ?

Sorti le 15 août 2001, le film de science-fiction qui nous intéresse ici est bien sûr Final Fantasy: Spirits Within, un long-métrage d'd'une heure et quarante-six minutes qui ambitionnait de créer des personnages humains hyperréalistes grâce à des techniques 3D et d'images de synthèse extrêmement ambitieuses pour l'époque. L'idée était de proposer des personnages minutieusement élaborés, laissant entrevoir un nouvel avenir pour le cinéma numérique. Mais peut-être la chose était-elle trop ambitieuse pour l'époque, au vu des résultats calamiteux au box-office, pour un budget absolument jamais vu pour l'époque, s'élevant à entre 135 et 145 millions de dollars... pour 85 millions de dollars de bénéfice.

L'histoire se voulait également plutôt avant-gardiste pour l'époque, se déroulant en 2065, sur une Terre dystopique hantée par des fantômes extraterrestres. Elle aborde des thèmes profonds et chers à la science-fiction, comme le conflit entre guérison spirituelle et solutions militaristes, et mêle influences philosophiques orientales et spectacle grandiose. Cette ambition a donné naissance à un récit que de nombreux spectateurs ont trouvé difficile à décrypter.

Une guérison spirituelle possible plus de 20 ans plus tard ?

Un tel fiasco a laissé des traces indélébiles, notamment en détruisant totalement les ambitions de Square Enix et Sony pour porter à nouveau Final Fantasy au cinéma mais sa vision reste remarquable avec le recul. Nombre de blockbusters modernes, comme Furiosa dans la franchise Mad Max, affichent une ampleur et une ambition technique similaires. En 2001, le public n'était peut-être pas prêt pour un tel réalisme en images de synthèse dans un film de science-fiction, et le timing s'est probablement avéré déterminant.

À noter que d'autres films de science-fiction comme Blade Runner, qui ont aussi bidé à leur sortie, sont devenus avec le recul des œuvres cultes, saluées pour leur audace et leur originalité. Final Fantasy : Spirits Within, est peut-être du même bois et pourrait mériter une forme de rédemption, compte tenu de ses ambitions et de son caractère certes imparfait, mais unique.