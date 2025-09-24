Un grand classique de la science-fiction va bientôt renaître. Porté par un acteur en pleine ascension et approuvé par la légende d’Hollywood Schwarzenegger, ce projet compte bien séduire une nouvelle génération de spectateurs. De quoi relancer une licence culte.

Une rencontre décisive avec la légende Schwarzenegger

Le remake de Running Man avance à grands pas et réunit déjà un casting solide. Glen Powell, nouvelle star d’Hollywood, tiendra le rôle principal. Un choix validé par Arnold Schwarzenegger lui-même, qui avait incarné le héros dans la version originale de 1987.

Avant d’accepter officiellement, Glen Powell a pu échanger directement avec Schwarzenegger et le réalisateur Edgar Wright. Cette discussion a marqué l’acteur, qui a reçu de précieux conseils. Préparation physique intense, mais aussi charisme et présence à l’écran : Arnold a insisté sur ces points pour porter un personnage aussi emblématique. Powell a décrit ce moment comme une vraie source de motivation, presque une bénédiction pour endosser le rôle.

Un classique de la SF revisité

Sorti en 1987, le film original avec Schwarzenegger s’inspirait d’un roman de Stephen King, publié sous le pseudonyme de Richard Bachman. Il décrivait une société dystopique où un jeu télévisé transformait des prisonniers en proies... Le tout pour le simple plaisir de spectateurs avides de sensations fortes. Mélange d’action brutale et de critique sociale, l’œuvre est devenue une référence de la science-fiction des années 80.

Avec Edgar Wright aux commandes, le remake promet une vision modernisée, mais fidèle à l’esprit satirique du film avec Schwarzenegger. Le réalisateur est connu pour son style visuel nerveux et sa narration rythmée (Shaun of the Dead, Baby Driver), ce qui devrait redonner de l’énergie à cette histoire toujours d’actualité.

Autour de Glen Powell, plusieurs acteurs confirmés ont rejoint l’aventure. On note Colman Domingo, Josh Brolin et Patrick Schwarzenegger, qui suivra les traces de son père dans un rôle encore secret. Ce mélange entre nouveaux visages et figures déjà établies illustre parfaitement la volonté du projet : relier héritage et modernité.

Un acteur de choix

Avec Glen Powell, le projet mise sur un acteur en pleine ascension. Révélé au grand public grâce à Top Gun: Maverick, il a depuis enchaîné les rôles marquants à Hollywood. Charismatique, polyvalent et habitué aux productions d’envergure, il apparaît comme un choix logique pour reprendre le flambeau d’un personnage aussi emblématique. Il s’est aussi illustré dans Les Figures de l’ombre, la comédie romantique Petits coups montés ou encore Tout sauf toi.

Glen Powell

Source : imdb