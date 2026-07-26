Samsung Messages ne disparaît pas en France, contrairement aux États-Unis. Mais combien de temps encore ? Entre RCS plus performant et bascule vers Google Messages déjà amorcée sur les Galaxy récents, la question mérite un vrai tour d'horizon.

Samsung Messages restera fonctionnelle en France après le 6 juillet 2026. L'application de messagerie SMS du constructeur coréen n'a été arrêtée qu'aux États-Unis, a confirmé Samsung à Frandroid, écartant les craintes qu'avait suscitées l'annonce initiale du groupe.

Le doute venait d'une page dédiée à Samsung Messages, publiée uniquement sur le site américain de la marque, qui annonçait sans autre précision la fin du support de l'application, explique Numerama. De quoi laisser penser à une bascule mondiale forcée vers Google Messages. Il n'en est rien : selon une source chez Samsung France, « Samsung ne prévoit pas d'arrêter Samsung Messages ailleurs qu'aux États-Unis ».

Aucune durée précise n'est toutefois avancée pour ce maintien en France. Samsung parle seulement d'un fonctionnement assuré « au moins à court terme », sans engagement sur plusieurs mois ou plusieurs années.

Le RCS reste la vraie raison de changer

Aux États-Unis, l'arrêt du 6 juillet 2026 a eu une conséquence nette : plus aucun message ne peut être envoyé via Samsung Messages, hormis vers les numéros d'urgence, et l'application n'est plus téléchargeable. Rien de tel n'est prévu en France, où la bascule vers Google Messages reste facultative.

Elle demeure cependant recommandée, pour une raison simple : le RCS, ce standard qui modernise le SMS avec photos en haute qualité, accusés de réception et discussions de groupe améliorées, y fonctionne mieux. Google Messages est d'ailleurs déjà l'application par défaut sur les Galaxy récents, notamment les séries S25 et S26, qui ne sont même plus livrées avec Samsung Messages préinstallée.

La situation diffère selon l'ancienneté du téléphone. Les possesseurs de Galaxy sous Android 12 ou version plus récente, qui représentent la majorité du parc en circulation, ont intérêt à basculer vers Google Messages s'ils ne l'ont pas déjà fait. À l'inverse, les appareils sous Android 11 ou antérieur ne sont pas concernés par l'arrêt outre-Atlantique et continueront de fonctionner avec l'ancienne version de l'application.

La bascule n'est pas toujours indolore. En théorie, les conversations se transfèrent automatiquement lors du premier lancement de Google Messages. En pratique, plusieurs utilisateurs de Galaxy A52 et de Galaxy S21 ont signalé des transferts qui coincent. La procédure recommandée passe d'abord par une sauvegarde, via Paramètres, Comptes et sauvegarde, puis Samsung Cloud ou Google Drive selon l'appareil, en activant l'option Messages.

Il faut ensuite installer Google Messages, gratuitement sur le Play Store, puis la définir par défaut dans Paramètres, Applications, Choisir les applications par défaut, Application SMS.

Une fois basculé, l'utilisateur continue de recevoir normalement ses SMS, MMS et messages RCS, avec en prime le filtrage anti-spam et le chiffrement de bout en bout entre utilisateurs de Google Messages.