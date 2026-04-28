Samsung Message, le service des smartphones Galaxy, est sur le point de tirer sa révérence. Un nouveau service va prendre le relai, mais attention à ne pas perdre vos SMS.

Les utilisateurs de smartphones Galaxy ont leurs habitudes. Si les applications tierces tendent à remplacer le service de messagerie natif de l'appareil, tous sont quand même familiers de Samsung Message. Essentielle pour beaucoup, il accompagne depuis des années des millions de personnes à travers le monde. Cependant, il faudra bientôt s'habituer à un autre service. C'est pourquoi il est urgent de sauver vos SMS si vous ne voulez pas qu'ils disparaissent avec la mutation.

Dites adieu à Samsung Message, place à Google

La fin d'une époque s'annonce pour les propriétaires de smartphones Galaxy. Cela fait déjà quelques années que Samsung Message voit un concurrent émerger pour le pousser vers la sortie, à savoir Google Messages. Cette menace se concrétise finalement aux États-Unis avec l'annonce de la mise en arrêt du service traditionnel de messagerie de la marque en faveur de Google Messages. À partir de juillet 2026, les appareils disposant d'une version d'Android 12 ou supérieure verront la nouvelle application prendre la place de l'ancienne.

Ce bouleversement qui devrait s'étendre aux autres pays dans la suite logique se concrétise déjà sur le store de la marque. L'application Samsung Message en sera bientôt retirée pour beaucoup. Les possesseurs de Galaxy S26 n'y ont déjà plus accès. Pour l'heure, seuls les appareils sous Android 11 et antérieure sont épargnées. Mais cela risque de n'être qu'une question de temps. Et cela pose évidemment la question du devenir des messages que vous avez échangés pendant des années.

Sauver vos SMS avant le passage à Google Messages

Puisque Samsung Message va disparaître et sera inutilisable, vous risquez de perdre tous vos messages de l'application. Samsung recommande d'ailleurs à tous ses utilisateurs de migrer le plus tôt possible vers Google Messages. Si vous le faites avant juillet, alors vos conversations promettent d'être transférés vers la nouvelle application.

Cela signifie que pour ne perdre aucun SMS, le plus sûr est de télécharger dès à présent l'application Google Messages depuis le Galaxy Store. Si c'est la première fois que vous utilisez l'application, on vous demandera si vous souhaitez qu'elle devienne votre service de messagerie par défaut. Sinon, vous pouvez le valider manuellement depuis les paramètres de votre smartphone et le choisir à la place de Samsung Message par exemple.

Dès lors, le transfert des SMS s'effectuera automatiquement. Il vous suffira d'ouvrir Google Messages pour vous en apercevoir. Quelques secondes, voire quelques heures, peuvent être nécessaires pour une migration complète depuis Samsung Message. Ensuite, vous profiterez pleinement des fonctionnalités de la nouvelle application.

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