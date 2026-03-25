Le désert du Sahara est l'un des environnements les plus hostiles de notre planète et il s'étend toujours plus. Beaucoup ont tenté de ralentir cette expansion et d'énormes ressources, humaines, technologiques et écologiques y sont encore déployées. Mais après de multiples tentatives, quelque chose semble enfin fonctionner. Ce qui est étonnant, c'est que c'est une solution toute bête, bien moins complexe que ce qui a déjà été testé par le passé.

Le Sahara est en croissance

Les spécialistes et scientifiques auront tout tenté pour empêcher que le Sahara ne s'étende trop. Pour ralentir sa croissance mais surtout réintroduire faune et flore qui ont disparu au fil des années. Il faut dire que le désert est l'un des plus dangereux de la Terre. Les températures sont extrêmes, même le sol peut atteindre près de 70 degrés Celsius en plein soleil. Sans compter le manque cruel d'eau, le sol si aride que rien ne peut le traverser et le sable sans cesse en mouvement. Un environnement hostile à la vie qui grappille toujours plus de terrain, ce pourquoi beaucoup tentent de le ralentir et de faire revenir la vie en son sein.

Les méthodes toutes plus radicales les unes que les autres ont été mises en place au fil des années pour tenter d'amadouer le Sahara. Des milliers d'arbres ont été plantés pour former une gigantesque barrière végétale, mais les nouveaux arbres n'ont jamais réussi à grandir et le climat a eu raison des jeunes pousses et des plus grandes sur le long terme. S'est alors posé la question de laisser la nature faire son œuvre et des millions d'abeilles ont été dispersées avec des milliers de ruches. L'objectif premier était la pollinisation et la migration d'autres insectes. Mais là aussi rien n'a fonctionné, les ruches ont littéralement fondu, provoquant la mort de toutes les abeilles dans la foulée. Mais une solution semble enfin porter ses fruits, grâce aux mathématiques et plus précisément à la géométrie.

Une solution pourrait bien avoir été trouvé pour sauver le désert

Oui, visiblement, c'est la géométrie qui aura eu raison du Sahara et de son environnement hostile. Finalement, des fosses ont été creusées avec une certaine inclinaison pour permettre à l'environnement de se régénérer. En creusant un trou en forme de croissant, orienté à contre-pente, l'écoulement des eaux de pluie est ralenti et l'imperméabilité du sol est brisée. L'eau peut alors s'infiltrer plus en profondeur. Ces fosses sont ainsi plus fraîches et plus humides, ce qui permet aux animaux, aux insectes et à la végétation de trouver refuge. Une solution écologique et économique qui semble porter ses fruits même s'il faudra attendre encore de nombreuses années pour en voir les plus grands résultats.