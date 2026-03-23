Les études ne trompent pas. Votre thé en sachet, si chaleureux et réconfortant, contient en réalité bien plus que des plantes. C'est un vrai danger à boire.

Moment rituel pour beaucoup, le thé est un rendez-vous cocooning avec soi-même ou avec des proches. Certaines personnalités en ont même fait leur marque de fabrique, à l'instar de la streameuse Maghla dans son émission « Sig & Gossip », dans laquelle elle boie toutes sortes d'infusions avec ses invités. Seulement, on ne peut plus nier la réalité. Les études se multiplient et une toute récente alerte une fois de plus contre l'impact qu'il peut avoir selon la façon dont on le consomme.

Le thé peut devenir un véritable fléau

Depuis quelques années, les études scientifiques mettent en évidence un fait qu'on ne peut plus nier à propos du thé. Certes, cette boisson qui se consomme partout dans le monde présente des tas de vertus. Pour autant, votre manière de la consommer est probablement nocive. On parle souvent des tendances qui ont émergé dernièrement, telles que le Bubble Tea, mais même le sachet le plus banal est un danger.

À l'heure où l'écologie est devenue un sujet de tous, les jours, les observateurs scrutent tous les moindres détails. Ainsi, ils ont pu découvrir l'horreur qui se cache derrière les sachets de thé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord, les études mettent en évidence la présence de microplastiques et de nanoparticules. Même ceux dits « biodégradable » contiennent en réalité des traces de matières plastiques, comme le nylon ou le polypropylène. Invisibles à l'œil nu, elles se diffusent en quantité vertigineuse dès que vous les plongez dans l'eau chaude.

D'après les scientifiques à l'origine de l'étude “Microplastics and nanoplastics in tea: Sources, characteristics and potential impacts”, des milliards de particules plastiques pourraient se retrouver dans une seule tasse de thé. Ils tendent quand même à rassurer quant au fait que rien n'indique pour le moment que cela représenterait un danger pour la santé humain. Mais ils restent très prudents, à plusieurs niveaux.

Il est encore trop tôt pour mesurer l'effet de ces microplastiques présents dans les boissons à base de thé. Mais leur présence va généralement de pair avec des additifs chimiques. Et cela dépasse largement la simple tasse où infuse votre sachet. Les bouteilles de soda, les Bubble Tea, même l'eau utilisée pour l'infusion... tous ces éléments peuvent devenir le terrain d'un condensé de particules microscopiques qui pourrait devenir néfaste à long terme pour votre santé, mais aussi pour la planète si elles sont rejetées dans la nature. C'est pourquoi il est recommandé de plus en plus de se tourner vers le thé en vrac afin de limiter les risques.

© Massimo Rinaldi.