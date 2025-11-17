Dans un de ses derniers rapports, La Croix-Rouge alarme les Français et les incite à mieux se préparer face aux catastrophes naturelles et potentielles.

Face à l’intensification des événements climatiques extrêmes, la Croix Rouge française lance un appel à la vigilance. L’organisation recommande que chaque foyer constitue un « sac d’urgence » pour pouvoir réagir efficacement en cas de catastrophe. Entre précaution nécessaire et inquiétude excessive, cette mesure de précaution a surtout la volonté de renforcer la résilience des citoyens.

La Croix Rouge alarme sur la vulnérabilité des Français

Le constat dressé par l’association est préoccupant. Dans un rapport établi avec le Crédoc (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie), une large majorité de Français se déclare mal préparée face aux risques liés aux inondations, incendies ou vagues de chaleur. Une vulnérabilité individuelle qui fragilise l’ensemble de la société. La capacité à limiter l’impact d’une catastrophe dépend en effet en grande partie de la préparation de chaque citoyen. Au cœur des recommandations de la Croix Rouge se trouve le « sac d’urgence », ou Catakit.

Conçu pour répondre aux besoins vitaux d’une famille pendant 24 à 48 heures, il permet de tenir jusqu’à l’arrivée des secours ou l’évacuation vers un lieu sûr. Les éléments essentiels comprennent de la nourriture et de l’eau, des médicaments de première nécessité, des outils de signalisation, une radio à piles et des copies de documents importants. Chaque composant de la liste fournie par la Croix Rouge a été sélectionné pour maximiser les chances de survie dans les premières heures, les plus critiques.

Illustration du sac d'urgence ©La Croix Rouge

Se responsabiliser pour la préparation collective

La Croix Rouge ne se limite pas seulement à cette préparation matérielle. Le rapport insiste sur la nécessité d’une approche plus globale de la résilience. Les formations aux gestes de premiers secours sont ainsi encouragées, de même que la mise en place de dispositifs de soutien psychologique adaptés. Les catastrophes climatiques peuvent en effet provoquer un stress et des traumatismes importants, et un accompagnement structuré aide les victimes à traverser ces périodes et à se reconstruire.

Cette initiative est davantage une incitation à la responsabilité individuelle et collective qu’un signal d’alarme exagéré. Les pays régulièrement confrontés aux catastrophes naturelles ont depuis longtemps intégré cette culture de prévention : préparer un kit d’urgence, former la population aux gestes de secours, anticiper les risques psychologiques sont autant de mesures qui sauvent des vies. L’appel de la Croix Rouge française illustre alors l’urgence de repenser notre rapport aux risques environnementaux. Constituer un sac d’urgence est une première étape concrète pour renforcer la sécurité de chacun, sans céder à la panique.

Contenu du sac d'urgence

Source : La Croix-Rouge