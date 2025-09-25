Et si elle avait tout vu à l'avance ? Les histoires d'une autrice de manga coïncident étrangement avec des faits réels au Japon et crée la panique autant dans la population que chez les touristes.

Des ressemblances troublantes. Il arrive parfois que des œuvres de fiction fassent états de phénomènes qui se réalisent avec plus ou moins d'exactitude dans la vie réelle. En Occident, on s'amuse souvent des prédictions insolites du dessin animée Les Simpson. Élection de Donald Trump, rachat de la Fox par Disney ou même la fin de Game of Thrones... les exemples ne manquent pas ! Mais, au Japon, un cas similaire avec une mangaka fait beaucoup moins rire les locaux tant ses présages riment avec catastrophe.

Des visions du futur étrangement réelles

Cela ne vous aura certainement pas échappé cet été : un séisme d'une magnitude tout de même considérable, 5,5 près d'Akuseki au Japon, a secoué l'Atlantique. Ce tremblement de terre, survenu le 3 juillet 2025, a abouti en un tsunami qui a touché Hawaï et l'archipel japonais. Et si on vous disait qu'une femme, illustratrice et scénariste de manga, avait prédit cet événement en 1999 ?

Dans Prédictions - Mes visions du futur, la mangaka Ryo Tatsuki consigne ses rêves. Mais pas n'importe lesquels. En 1976, elle voit en songe la mort du chanteur Freddie Mercury un 24 novembre. Une date qui se révèlera être la bonne, 15 ans plus tard. Elle attend encore 5 ans avant de se décider à mettre en scène cette vision qu'elle avait noté précieusement dans un carnet. Or, ce n'est là que le début de ses prémonitions.

De fait, Mes visions du futur (Watashi ga mita mirai en japonais, soit « L'avenir que j'ai vu ») regorge d'histoires courtes qui ont étrangement trouvé échos dans la réalité. L'exemple le plus frappant est sans aucun doute l'accident nucléaire survenu à Fukushima en 2011. Sauf que, quand Ryo Tasuki propose une réédition augmentée de son ouvrage en 2021, elle confesse que la dernière planche, image d'un tsunami, ne concernait pas cette catastrophe, mais un événement qu'elle visualise pour le 5 juillet 2025...

Des conséquences directes sur le tourisme au Japon

Les paroles de Ryo Tatsuki ne sont pas restées inentendues. À l'approche du mois de juillet 2025, les discussions sur ses prédictions et la fameuse prémonition de tsunami faisait grand débat sur les réseaux sociaux. Mais, les Japonais ne sont pas les seuls à avoir gardé en tête les présages de l'autrice.

En effet, l'organisme de voyage hong-kongais WWPKG a relevé des chiffres étonnants. À compter du printemps 2025, les réservations à destination du Japon ont chuté de 50 % ! Pourtant, l'organe japonais de la météorologie assurait qu'aucun événement n'était prédit pour les mois à venir. Mais la rumeur avait bien pris racine, comme le révèle une enquête d'Asia News auprès de passager qui ont évoqué la fameuse prédiction de Tatsuki dans le choix de précipiter un voyage vers le pays du Soleil levant avant l'été ou, au contraire, de le reporter après.

Presque trois mois plus tard, le fait est que ce tsunami a bien eu lieu (avec seulement deux petits jours d'avance). Ryo Tatsuki, celle qu'on appelle déjà la « Baba Vanga japonaise » en référence à une voyante bulgare, aurait-elle un véritable don ? Il tient à chacun d'y croire. Mais, une chose est sûre, ses présages sont écoutés et ont un poids concret sur le pays.

Ryo Tatsuki. © The Economic Time.