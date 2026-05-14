Il va faire briller les yeux de tous les collectionneurs. Ce rubis découvert en Birmanie est d'une valeur exceptionnelle. On a rarement vu un joyaux aussi rare.

Ce n'est pas un collectible de jeu vidéo, mais beaucoup aimeraient rêvent déjà de le looter dans la vraie vie. Ce rubis de 11,000 carats découvert est un spécimen d'une rareté sans bornes. Entre sa couleur d'un pourpre profond et sa taille singulière, il pourrait devenir l'une des pierres précieuses les plus chères au monde. Et ce pourrait bien ne pas être le dernier du genre. Il a été découvert dans une région de Birmanie déjà réputée pour une précédente trouvaille admirable.

Un rubis qui vaut son pesant d'or

Le Myanmar, ou Birmanie, est un pays qui recèle de nombreux trésors. De l'or des pagodes aux diverses zones archéologiques, il est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. On en a encore la preuve ce mois-ci avec une découverte qui brille de mille feux. Le vendredi 8 mai 2026, les médias d'État du pays ont dévoilé une trouvaille de impressionnante, celle d'un rubis géant estimé à 11,000 carats.

Quelle ne fut pas la surprises de ceux qui sont tombés dessus, au cours de fouilles dans la région de Mogok, dans la région de Mandalay au Nord de la Birmanie. Un rubis d'une taille rare attendait là qu'on vienne le cueillir. Dans son communiqué, le gouvernement birman décrit sa couleur « rouge-pourpre, avec des nuances jaunâtres ». Il note aussi sa « qualité chromatique élevée ». Un tel joyau vaut des millions de dollars.

© Handout / Myanmar Radio and Television / AFP

Une région parsemée de joyaux en Birmanie

11,000 carats, ce n'est pas rien. Rare sont les pierres précieuses à atteindre de telles mesures. Pourtant, ce rubis n'est pas le premier d'un tel calibre a avoir été découvert en Birmanie. En 1996, il y a tout juste 30 ans, un joyau de 21,450 carats faisait surface dans la même région. Celle-ci attire d'ailleurs l'attention depuis bien plus longtemps.

En Asie du Sud-Est, la Birmanie fait l'objet de convoitises depuis des siècles. Nombreux sont ceux qui se sont disputés la vallée de Mogok à travers l'histoire, désireux de mettre la main sur le précieux “sang de pigeon” qui s'y cache. Dès los qu'il s'agit d'une des pierres précieuses qui valent le plus cher, les gisements de rubis sont une denrée plus qu'appréciable pour n'importe quel pays. Dès lors, rien d'étonnant à ce que l'État birman brille de nouveau en partageant au monde entier la nouvelle d'un nouveau spécimen rare.