Ce qui se passe est assez fou. Depuis l’espace, on dirait une cicatrice qui fend l’océan. Un long ruban brun, sinueux, s’étire de la côte africaine jusqu’au golfe du Mexique via l'Océan Atlantique. Ce n’est ni une marée noire, ni une illusion d’optique. Mais c’est une gigantesque accumulation d’algues brunes, les sargasses, qui s’étend aujourd’hui sur près de 9000 kilomètres. Un phénomène spectaculaire certes, mais aussi inquiétant...

Une ceinture d’algues dans l'Atlantique visible depuis l’espace

Les premières images satellites ont surpris les océanographes, un chapelet d’algues dérivant au milieu de l’Atlantique tropical. En 2025, cette “Grande Ceinture de Sargasses de l’Atlantique” atteint une taille record, estimée à plus de 37 millions de tonnes de biomasse. Autrefois cantonnées à la mer des Sargasses, au large des Bermudes, ces algues flottaient discrètement, offrant refuge à tortues, poissons et crustacés. Mais depuis une dizaine d’années, leur aire s’est étendue jusqu’à devenir un véritable continent flottant. (voir l'image ci-dessous).

De refuge marin à menace écologique

À l’état naturel, les sargasses forment un écosystème précieux dans l'Atlantique. Elles abritent plus d’une centaine d’espèces, de minuscules crustacés jusqu’aux tortues. Mais lorsqu’elles atteignent les côtes, ce refuge se transforme en cauchemar. En se décomposant, les algues dégagent du sulfure d’hydrogène, un gaz toxique et nauséabond. Les plages se couvrent d’une épaisse couche brune, les poissons meurent asphyxiés, et les habitants suffoquent. Dans les Caraïbes, au Mexique ou en Afrique de l’Ouest, ces échouages massifs paralysent l’activité touristique et menacent la santé publique. Le nettoyage coûte des millions, sans jamais régler le problème à la source.

Ce phénomène n’est pas une simple curiosité marine, c’est un signe de dérèglement climatique. Les engrais, les rejets d’eaux usées et la déforestation enrichissent les océans en nutriments, provoquant une partie du phénomène.

Ajoutez à cela le réchauffement des eaux, qui favorise la croissance des algues, et vous obtenez une réaction en chaîne. Les chercheurs craignent que la Grande Ceinture de Sargasses dans l'Atlantique ne soit que le premier signe visible d’un basculement écologique.

