Le nouveau RPG qui nous intéresse semble avoir mis tout le monde d'accord avec sa dernière présentation lors du dernier Xbox Developer Direct en date. Son studio, Playground Games, à la barre de ce nouvel épisode, a mis les petits plats dans les grands pour le grand retour de cette licence adorée, mais aussi disparue depuis très longtemps. Et pour vraiment marquer le coup, le studio a prévu quelque chose d'assez incroyable que l'on n'avait encore jamais vu dans la célèbre franchise RPG, et même dans un autre jeu vidéo d'ailleurs.

Un RPG fabuleux avec plus de 1 000 personnages à rencontrer

Comme dans les précédents épisodes, on écrit avec ce nouveau RPG notre propre histoire, mais pas que. Plus que dans n'importe quel autre jeu du style, nos choix ont toujours eu de très grosses conséquences dans la série, pouvant carrément changer l'avenir d'une région tout entière, en plus de la manière dont les PNJ nous perçoivent, déclenchant alors des interactions ou des réactions diverses et variées. C'est un point important sur lequel le RPG qui nous intéresse, qui n'est autre que l'extrêmement attendu Fable 4, suscite beaucoup d'engouement.

Fable 4 devrait être moins binaire que les précédents épisodes de la franchise RPG, et pourrait donc nous surprendre avec une écriture plus profonde et moins manichéenne. L'impact de nos choix devrait être davantage perceptible puisqu'il sera désormais possible d'interagir avec beaucoup plus de PNJ, et pas seulement pour tailler un brin de causette avec eux. Non, Fable 4 veut vraiment nous proposer une expérience digne des plus grands RPG en nous immergeant pleinement dans son univers. Le studio a ainsi prévu plus de 1 000 PNJ avec lesquels il sera possible de tisser des liens d'amitié, d'amour et même de se marier ou de travailler. 1 000 personnages qui sont en prime entièrement faits main afin de leur donner une vraie identité, mais aussi de manière à s'assurer que leurs liens avec les autres PNJ soient cohérents (famille, connaissances, etc.).

Bande-annonce en anglais

Une expérience de vie aussi ambitieuse que fantastique

Ralph Fulton, fondateur du studio à la tête de ce véritable RPG qu'est Fable 4, a précisé sa vision dans une récente interview en affirmant que tous les PNJ étaient bien fabriqués à la main. Chose très importante selon lui, à l'heure où l'IA et la génération procédurale sont monnaie courantes. « La façon dont nous avons conçu la population pour la rendre vivante et digne des RPG originaux comporte de nombreux aspects complètement fous. […] Leur nom, leur apparence, en passant par leurs traits de personnalité, leur vision de la morale et du monde… leur lieu de travail et de vie, ainsi que leur cellule familiale… tout est fait main », car, selon Fulton, « il est important que les joueurs puissent apprendre à connaître des PNJ uniques et créés sur mesure » dans Fable 4.

Sur le papier, c'est donc un chantier pharaonique et un vrai travail d'orfèvre qui pourrait rendre chaque aventure unique dans ce nouveau RPG. « Il y a 1 000 PNJ dans le jeu. Vous pouvez parler à chacun d'eux et toutes les conversations sont entièrement doublées. Vous pourrez aussi vous marier… ça demandera un peu de travail, mais vous pourrez tous les épouser. Vous pouvez également avoir des enfants avec eux, les embaucher, les licencier. C'est très amusant », précise Fulton. Fable 4 promet d'être donc un RPG extrêmement ambitieux et il nous tarde déjà de découvrir ça. Le jeu est attendu d'ici l'automne 2026 sur PC et Xbox Series, mais également PS5.

Source : IGN