Pendant plusieurs années, les RPG japonais ont semblé dominés par des géants établis comme Persona et Final Fantasy. Pourtant, contre toute attente, un titre issu d'une franchise que beaucoup pensaient en sommeil vient de les battre à plates coutures, et a même battu Ghost of Yotei sur son propre terrain avec d'impressionnants résultats notamment sur Steam et PS5.

Un RPG issu d'une licence en sommeil réveille durement la concurrence

Alors que l'on aurait pu penser que la franchise Digimon était vouée à l'ombre de ses concurrents, Digimon Story Time Stranger, sorti le 2 octobre 2025 dernier, a totalement prouvé le contraire. Le dernier RPG de Bandai Namco et Media Vision a explosé les compteurs de Steam avec un pic impressionnant de 84 458 joueurs simultanés, atteint le 5 octobre 2025 selon les données de SteamDB. Cet exploit est d'autant plus remarquable qu'il surpasse tous les jeux solo Persona et Final Fantasy jamais sortis sur la plateforme.

Seuls deux titres récents ont dépassé ce nombre : le brillant RPG Metaphor: ReFantazio (85 961 joueurs) et Granblue Fantasy: Relink (114 054 joueurs). Cette performance est d'autant plus remarquable pour une licence Digimon plutôt de niche. Au-delà de la simple curiosité nostalgique, Digimon Story: Time Stranger se présente de plus comme un succès critique et commercial, atteignant le sommet des ventes Steam dès sa sortie, devant Helldivers 2 ou même Battlefield 6.

Outre cette belle performance sur Steam, Digimon Story Time Stranger a également battu à plates coutures l'excellente exclusivité PS5 Ghost of Yotei. En octobre 2025, le mois de la sortie du dernier titre acclamé de Sucker Punch, le RPG de Media Vision et Bandai Namco a en effet eu droit à une jolie récompense de la part des lecteurs de PlayStation Blog en recevant le prix du Choix des Joueurs.

Un jeu Digimon modernisé qui séduit les joueurs

Les joueurs semblent donc avoir beaucoup aimé cette nouvelle proposition de Digimon dans le domaine des RPG japonais. Les fans saluent notamment les améliorations substantielles par rapport à Cyber ​​Sleuth et Hacker's Memory : des graphismes améliorés, une interface modernisée, un rythme plus fluide et une musique mémorable. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Certains critiquent la multiplication des DLC, dix au total, dont plusieurs absents de l'Édition Ultime.

Mais pour la plupart, ces défauts n'entravent pas un jeu qui ravive l'esprit des RPG japonais classiques tout en les modernisant. Avec un lancement aussi fulgurant, Digimon Story: Time Stranger s'impose comme le plus grand succès PC de l'histoire de la franchise, en plus d'avoir visiblement également eu un joli succès sur consoles, terrain de prédilection de grands noms du genre comme Final Fantasy et Persona. À l'heure où Pokémon peine à convaincre, surtout avec un Légendes ZA également récemment sorti et largement décrié, Time Stranger se présente comme un sérieux concurrent à la poule aux œufs d'or de Nintendo et GameFreak.

Sources : SteamDB ; PlayStation Blog