Pour éclairer ses routes la nuit, la Malaisie a trouvé une méthode sur le papier innovante : de la peinture brillante au lieu d'ampoules, mais celle-ci présente un problème de taille.

Afin d'améliorer la sécurité routière, la Malaisie a créé la surprise en introduisant des marquages phosphorescents pour éclairer les routes la nuit, rapporte le Straits Times. Ce projet pilote innovant a fait ses débuts sur un tronçon de 245 mètres dans le district de Hulu Langat. Sauf que le gouvernement malaisien s'est rendu compte bien trop tard qu'une telle technologie posait un énorme problème pour un pays comme celui-ci.

Une idée lumineuse pour éclairer les routes la nuit, mais...

La peinture photoluminescente a pour but de remplacer les plots réfléchissants et autres ampoules ayant le même effet, afin de garantir une excellente visibilité nocturne, même par mauvais temps. Inauguré en 2023 en Malaisie, le projet a reçu une vive approbation de la part des automobilistes. Avant sa mise en œuvre, les tronçons de routes impliqués manquaient d'éclairage public, ce qui les rendait difficile, voire même dangereux, à utiliser la nuit.

Selon Alexander Nanta Linggi, ministre malaisien des Travaux publics, la peinture produit une lueur constante, ce qui pourrait s'avérer crucial dans les routes rurales dépourvues d'infrastructures d'éclairage. Malgré ces avantages, le gouvernement a toutefois plus tard fait face à un obstacle majeur : cette technologie affiche un coût exorbitant par rapport aux méthodes traditionnelles pour marquer les routes, avec notamment une peinture plus conventionnelle et des ampoules pour marquer le tracer la nuit, selon le site web Paultan.

La peinture utilisée sur les routes malaisiennes coûte en effet environ 749 ringgits malaisiens (876 euros) par mètre carré, contre 40 ringgits malaisiens (47 euros) pour les marquages traditionnels. Autrement dit, la peinture photoluminescente coûte environ 20 fois plus cher qu'une méthode de marquage standard. Ce coût élevé a conduit le gouvernement à sérieusement reconsidérer sa viabilité en vue d'une utilisation à plus grande échelle sur d'autres routes du pays. Malgré les essais en cours et le soutien du public, le gouvernement a fait marche arrière en fin d'année dernière. Le cas malaisien soulève des questions sur l'équilibre entre innovation et coût dans la conception des infrastructures publiques. Ce coût est-il un juste prix pour la sécurité ? Apparemment, les dirigeants malaisiens ne semblent pas prêts à payer un tel prix.

Sources : Straits Times ; Paultan