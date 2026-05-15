Une nouvelle route commerciale a été testée et a permis d'acheminé des centaines de véhicule en un temps record. Une alternative sérieuse au canal de Panama.

Le monde est tendu depuis des mois et les conditions géopolitiques posent beaucoup de problèmes au commerce international. Jusqu'ici, les différents pays pouvaient faire facilement transiter des milliers de produits et de ressources à travers le monde. Ils utilisent notamment les routes commerciales comme le détroit d'Ormuz ou encore le Canal du Panama. Mais le climat actuel cause de sérieux problèmes et des alternatives semblent inévitables et le grand constructeur pourrait bien en avoir trouvé une justement.

Une nouvelle route pour se passer du canal de Panama

Le géant Hyundai a trouvé un moyen de se dispenser efficacement des routes commerciales connues pour acheminer de grandes quantités de véhicules. Grâce à sa filiale logistique Hyundai Glovis, l'entreprise a fait une première tentative mondiale en utilisant non pas le célèbre canal de Panama, mais un nouveau cheminement via le corridor interocéanique de l'isthme de Tehuantepec situé au Mexique.

Une route faite de 303 kilomètres de chemins ferroviaires qui a permis à Hyundai de se passer du canal de Panama, toujours dans la tourmente géopolitique. Les véhicules en transit ont voyagé à travers le monde depuis la Corée du Sud, jusqu'à Salina Cruz à Oaxaca sur la côte Pacifique. Ils ont ensuite été affrétés sur un train de marchandises spécialement développé pour le transport en masse. Les trains ont ensuite acheminé tout ce beau monde jusqu'à Coatzacoalcos dans le golfe du Mexique en passant par le fameux corridor. Ils ont enfin terminé leur route jusqu'en Géorgie, aux États-Unis, en empruntant un dernier bateau.

Le canal de Panama

Un défi logistique important

Hyundai a ainsi réussi à déplacé près de 900 véhicule en 72 heures, du jamais vu. Une opération logistique hors normes qui a permis de mettre en avant une alternative sérieuse à la route commerciale la plus utilisée du secteur. Les évènements actuels ont prouvé que les grandes entreprises ne pouvaient pas se fier qu'à une ou deux routes. Des alternatives semblent bel et bien possibles même pour le détroit d'Ormuz, sous le feu en ce moment. Outre les évènements géopolitiques, le rechauffement climatique est également un souci, notamment pour les zones comme le canal de Panama.

En 2023, la route du canal de Panama avait été paralysé quelque temps suite à des sécheresses d'envergure. D'après une enquête publiée dans la revue Geophysical Research Letters, cela pourrait se reproduire de manière bien plus fréquente. Il est donc primordial de mettre sur pied des routes sécurisées et moins enclines à être malmenées par les problèmes liés à l'environnement. Hyundai a signé une première étape importante dans la résolution de ce problème, mais il reste encore beaucoup à faire.