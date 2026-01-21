Pour des millions d’automobilistes à travers le monde, prendre la route sans avoir de GPS actif n’est désormais plus une chose envisageable. Car plus qu’une simple carte virtuelle destinée à nous conduire à bon port, le GPS s’impose de plus en plus comme un véritable assistant de conduite. Rappel de la vitesse maximale autorisée, heure d’arrivée estimée, et même affichage des radars et accidents dans certains cas, il est devenu un outil indispensable pour beaucoup. Et il pourrait le devenir davantage encore grâce à Roole Map, le nouveau GPS du moment.

Voici Roole Map, un nouveau GPS ambitieux… et français !

Lancé fin 2022 par David et Jonathan Tuchbant, Roole Map a réellement commencé à exploser auprès des internautes au cours de l’année 2025, où il a dépassé les 120 000 téléchargements sur des plateformes comme l’App Store et Google Play. Il faut dire qu’au-delà de son nom pour le moins évocateur, inspiré avec humour de l’expression « Roule ma poule », ce nouveau GPS français entend concurrencer des cadors en la matière tels que Waze et Google Maps. Comment ? En faisant preuve de plus d’ambition encore sur les informations fournies aux utilisateurs.

Car suivre le meilleur itinéraire grâce à son GPS, c’est bien. Connaître son heure d’arrivée, ou encore l’état du trafic en temps réel, c’est bien aussi. Mais connaître les raisons à l’origine d’un bouchon, les lieux où il est possible de recharger sa voiture électrique, ou encore les différents tarifs proposés pour le carburant, les péages et même les parkings autour de soi, c’est encore mieux. Et c’est précisément ce que souhaitent faire les frères Tuchbant avec Roole Map, en s'appuyant sur des données gouvernementales et des partenariats pour proposer un tel service.

Bien sûr, du travail reste encore à faire pour l’instant. Parmi les quelques 120 000 utilisateurs qui ont pu tester le GPS pour l’instant, beaucoup notent par exemple des informations encore trop partielles, ainsi que quelques fonctionnalités manquantes dans l’application. Mais ses créateurs l’assurent : cela arrive. Le développement de Roole Map continue en effet de suivre sa route, tandis que les frères Tuchbant espèrent franchir la barre des 500 000 utilisateurs mensuels d’ici environ cinq ans. De quoi en faire la nouvelle référence du GPS ? L’avenir nous le dira.

© Roole Map

Un outil gratuit pour les automobilistes

En tout cas, une chose est sûre : les frères Tuchbant n’hésitent pas à faire ce qu’il faut pour y parvenir. Car à l’instar de ses plus grands concurrents dans le domaine, Roole Map se présente alors comme une application entièrement gratuite et dénuée de pubs. « Nous ne sommes pas une régie publicitaire, nous ne sommes pas davantage une boîte de tech qui agrège des données pour les vendre », ont assuré les créateurs dans les colonnes du Parisien. Leur objectif est simple : aider les utilisateurs à optimiser leurs trajets en toutes circonstances, et c’est tout.

Source : Le Parisien