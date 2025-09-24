Outre l'IA, la robotique fait également des progrès fulgurants, comme le démontrent avec une redoutable efficacité ces robots chinois dans un tournoi mondial de boxe.

En Chine, des robots humanoïdes fabriqués par Unitree Robotics ont récemment démontré leurs capacités de combat agressives lors d'un événement organisé dans une école de Hangzhou, puis dans le premier tournoi mondial de boxe robotique qui a eu lieu le 25 mai 2025 dans l'arène de combat mécanique d'Hanghzhou, en Chine.

Des progrès coups de poing démontrés par des robots chinois

L'entreprise a amené ses robots à l'école pour une démonstration en direct de leurs capacités et une leçon pratique de sciences et technologies aux élèves. Les humanoïdes ont également effectué une séance de jogging de 40 minutes sur le terrain de basket de l'école, démontrant leur endurance et suscitant les acclamations enthousiastes des élèves. Cet événement a constitué un test critique pour ces robots avant le combat de boxe de mai dernier, dans lequel ils ont brillé avec une efficacité redoutable.

« Les robots combattent en mode collaboratif homme-machine. Nous disposons de trois modes de contrôle », explique Chu Yang, membre de l'équipe marketing d'Unitree Robotics. La méthode la plus courante consiste à utiliser une simple manette pour contrôler les mouvements du robot. Pendant la compétition, quatre équipes d'opérateurs humains contrôlaient les robots pour s'affronter dans une série de combats de boxe de type tournoi. Chaque équipe provenait de formations techniques différentes et pilotait les humanoïdes en temps réel.

Lors de la récente démonstration de combat des robots, les spectateurs ont pu observer les mouvements subtils de l'innovation Unitree. Les humanoïdes ont enchaîné des coups directs, des crochets, des coups de pied latéraux, des coups de pied rotatifs aériens et même des techniques de relèvement après une chute.

Des combats en tandem entre l'homme et la machine, une grande avancée pour la science

Cette première mondiale de boxe entre robots se déroulait principalement en deux parties : un match de démonstration et un match compétitif. Les robots y présentaient leurs compétences de combat, ainsi que des démonstrations individuelles et collectives lors du match de démonstration.

Des innovateurs ont révélé que de tels événements aident les robots humanoïdes à comprendre et à interagir avec le monde physique, en utilisant les données de mouvement humain pour les entraîner, ce qui peut améliorer leur flexibilité et leur coordination. Grâce à cette grande quantité de données, les humanoïdes peuvent améliorer leur capacité de généralisation et reproduire les mouvements humains avec une grande précision.

Des rapports ont révélé que l'acquisition de données de haute qualité pour l'entraînement des robots par des moyens peu coûteux est un enjeu clé à résoudre avant la production en série. Les méthodes de collecte de données se répartissent en trois catégories : la commande à distance, la capture de mouvement et les grands modèles. La capture de mouvement permet de transférer directement les mouvements humains aux humanoïdes, offrant ainsi une haute précision et des avantages en matière de collecte de données exhaustive, ce qui en fait probablement la méthode de collecte de données la plus adaptée aux robots humanoïdes aujourd'hui.