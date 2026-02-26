En première mondiale, la Chine a récemment dévoilé un robot IA qui se comporte de manière à la fois dérangeante et fascinante comme un humain.

Tandis que l'IA et la robotique continuent d'être des thèmes clés de notre monde technologique moderne, la société chinoise DroidUp a récemment créé la surprise en présentant Moya, décrit comme le « premier robot intelligent biomimétique au monde », qui se comporte à 92% comme un véritable être humain. Et c'est aussi impressionnant que déroutant.

Un robot presque trop humain ?

Sur les images qu'a partagé le South China Morning Post (SCMP), on peut voir Moya, le robot de DroidUp, sourire, hocher la tête, établir un contact visuel et marcher d'une démarche très proche de celle d'un être humain. La société affirme qu'elle peut reproduire des micro-expressions humaines, une caractéristique qui la place parmi les robots les plus réalistes actuellement en développement.

Mesurant 1,65 mètre et pesant environ 32 kilogrammes, Moya a été conçu avec des proportions proches de celles d'un adulte. DroidUp précise également que le robot maintient une température corporelle entre 32 et 36 degrés Celsius, un détail destiné à renforcer son réalisme lors des interactions. La société indique que la posture de marche de Moya est précise à 92 %, soulignant ainsi son souci d'une locomotion stable et naturelle.

Le concept derrière Moya est double : en plus d'un robot humanoïde, DroidUp veut faire en sorte qu'il s'agisse d'une sorte d'intelligence artificielle incarnée : un système capable de percevoir, de raisonner et d'agir dans le monde physique plutôt que de fonctionner uniquement dans des environnements numériques. Selon le SCMP, DroidUp envisage que Moya travaille dans les secteurs de la santé, de l'éducation et dans d'autres environnements commerciaux où l'interaction homme-robot joue un rôle central.

Un concept qui fascine autant qu'il inquiète

L'apparence et le comportement de Moya ont suscité des réactions mitigées en ligne, notamment parmi les utilisateurs des réseaux sociaux chinois. Selon Llewellyn Cheung du SCMP, le robot en a fasciné certains par son réalisme, tandis que d'autres ont trouvé ses mouvements troublants, reflétant une tension familière liée à la fameuse « Uncanny Valley », ou « Vallée de l'Étrange », en bon français, soit ce malaise qu'on ressent face à des êtres artificiels qui paraissent à la fois humains, mais en même temps pas assez.

Le développement de Moya semble s'appuyer sur les travaux antérieurs de DroidUp en robotique humanoïde, bien que l'entreprise soit assez avare en détails techniques concernant son dernier robot en date. D'après le site web de RoboHorizon, Moya utilise un châssis « Walker 3 ». DroidUp n'a pas officiellement nommé ni détaillé cette plateforme dans ses propres communications.

L'utilisation du terme « Walker 3 » peut prêter à confusion, car « Walker » est généralement associé à un robot humanoïde développé par la société UBTECH. Cependant, ni DroidUp ni UBTECH n'ont confirmé de lien entre leurs plateformes. RoboHorizon indique également que Moya présente une conception modulaire, permettant de personnaliser son apparence extérieure sans altérer sa structure mécanique.

Source : South China Morning Post