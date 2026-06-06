L'annonce du robot humanoïde H2 Plus par Nvidia et Unitree, le 1er juin 2026 lors de la conférence GTC à Taipei, a déclenché pas mal de questions sur d'éventuels risques d'espionnage, alerte Futura Sciences. Cette collaboration sino-américaine, un « cerveau américain » associé à un « corps chinois », a mis en lumière des préoccupations sur la protection des données sensibles.

Un robot présenté comme la référence

Présenté comme le « robot humanoïde de référence », le H2 Plus est destiné aux laboratoires de recherche pour développer des applications robotiques. Le robot est le fruit d'une collaboration entre la firme américaine Nvidia et l'entreprise chinoise Unitree : Unitree fournit le châssis et Nvidia l'ordinateur embarqué. Le système utilise la plateforme logicielle Isaac GR00T de Nvidia, illustrant l'interaction technologique entre les deux pays.

Le robot perçoit son environnement grâce à des caméras, des microphones et des mains tactiles équipées de plus de 1 000 capteurs de pression, et il reste constamment connecté via Wi‑Fi, Bluetooth et Ethernet.

Les risques d'espionnage et la polémique politique

Les craintes portent surtout sur la possibilité que le robot transmette des flux de données vers des serveurs distants. La faille de sécurité nommée UniPwn, révélée par les chercheurs Andreas Makris et Kevin Finisterre en septembre 2025, alimente ces doutes. Par ailleurs, Víctor Mayoral-Vilches a documenté des cas de transmission automatique des données recueillies par les capteurs vers des serveurs extérieurs.

La commission parlementaire bipartisane américaine, la Select Committee on the Chinese Communist Party, a exprimé ses préoccupations concernant des liens présumés d'Unitree avec l'armée chinoise et a demandé que l'entreprise soit classée parmi les « entreprises militaires chinoises ». Unitree rejette ces allégations, affirmant que ses robots fonctionnent hors ligne par défaut et ne transmettent qu'un minimum de données techniques vers des serveurs sécurisés à Singapour.

Enjeux économiques et situation mondiale

Cette annonce intervient en même temps que l'entrée en Bourse d'Unitree à la Bourse de Shanghai, avec une valorisation visée de 5,52 milliards d'euros. L'introduction rappelle la place grandissante de la Chine sur le marché des robots humanoïdes : près de 90 % des ventes mondiales en 2025 provenaient de fabricants chinois.

Selon le fonds d'investissement Bessemer, cette domination soulève des questions sur les conséquences économiques et stratégiques des technologies chinoises à l'échelle mondiale.

Quelles perspectives pour les robots humanoïdes ?

La présentation du H2 Plus pose la question de la capacité réelle des robots à accomplir des tâches de façon autonome et sans supervision. Pour y parvenir, le partenariat entre Nvidia, Unitree et Sharpa vise à franchir un cap. L'association des mains Sharpa Wave aux robots Unitree illustre cette ambition : les travaux en cours cherchent à donner une agilité suffisante pour des gestes complexes, comme distribuer un jeu de cartes.