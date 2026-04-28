Lors d'une performance à l'université de Shaanxi en Chine, un robot a fait un geste surprenant envers un humain, qui suscite un vif débat autour de telles interactions.

Un robot humanoïde participant à un spectacle de danse à l'université de Shaanxi en Chine a surpris le public lorsqu'il a soudainement fait un geste inattendu à l'égard d'une étudiante. La vidéo virale de l'événement a rapidement suscité un débat sur les réseaux sociaux chinois quant à savoir s'il avait développé un comportement autonome ou si cela provenait d'une manipulation de son opérateur.

Une interaction humain-robot en Chine devenue virale et qui fait débat

Lors d'un récent spectacle de danse dans l'université chinoise de Shaanxi, un robot humanoïde a pris l'étrange initiative de s'approcher soudainement d'une étudiante et en l'enlaçant, obligeant le personnel à intervenir rapidement. Via une vidéo de l'interaction entre la machine et l'étudiante, les spectateurs se demandant si le robot a développé un comportement autonome, ou été l'objet d'une manipulation extérieure.

Commentant l'incident, un membre du personnel a déclaré aux médias que la performance conjointe du robot et d'une association étudiante visait à dynamiser les activités culturelles du campus. L'étudiante va parfaitement bien et n'a subi aucune violence durant cet échange, mais a refusé les demandes d'interview des médias.

Le comportement inattendu du robot a malgré tout suscité de nombreuses discussions en ligne. Certains internautes se sont demandés s'il avait développé une « conscience autonome », tandis que d'autres se sont interrogés sur l'implication de l'opérateur humain dans ce geste ou s'il avait été prémédité dans le cadre de la performance. Un membre du personnel universitaire a nié toute préprogrammation, déclarant : « D'après ce que nous avons compris à ce moment-là, le robot a commis une erreur », selon le rapport. Cette erreur serait à imputer à un dysfonctionnement du programme de l'intelligence artificielle animant la machine.

Une erreur humaine ?

Le robot utilisé lors du spectacle proviendrait d'une entreprise comportant d'anciens élèves de l'université de Shaanxi, qui ont récupéré la machine après l'événement. L'université a ensuite contacté l'entreprise, qui a expliqué que l'incident a eu lieu en raison d'interférences de signal sur le lieu de l'événement. D'après l'entreprise, plusieurs drones volaient simultanément pendant le spectacle, perturbant les signaux et provoquant un comportement anormal du robot. L'entreprise a précisé que personne n'avait prémédité l'incident.

Selon les informations actuellement disponibles, l'incident résulte probablement d'anomalies de contrôle des mouvements, d'écarts d'exécution ou d'une insuffisance de dispositifs de sécurité sur place. Le robot n'aurait donc pas subitement développé une conscience autonome.

Une autre question importante pour les spécialistes de l'IA suite à cet incident est de savoir pourquoi le robot a pu entrer en contact avec un humain après ce comportement anormal. Il a expliqué que les robots utilisés dans les spectacles fonctionnent généralement selon des scénarios de mouvement préprogrammés. Si les artistes humains s'écartent des trajectoires prédéfinies, des contacts involontaires entre les robots et le public peuvent survenir.

Dans des contextes ouverts tels que la danse collaborative humain-robot, les interactions lors d'expositions et les spectacles universitaires, les spécialistes avancent que les robots ne doivent pas être considérés comme de simples accessoires de scène, mais comme des dispositifs intelligents présentant des risques inhérents liés à leurs mouvements mécaniques. Les organisateurs, les opérateurs et les fournisseurs de matériel doivent procéder à des évaluations des risques préalables, incluant des tests de scénarios de mouvement et des répétitions sur site.

Source : Shanghai Daily sur X.com