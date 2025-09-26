Cela fait en effet 35 ans que Retour vers le Futur 3 apportait un magnifique final à une trilogie absolument cultissime du cinéma, que l'on peut d'ailleurs retrouver sur les plateformes SVOD telles que Netflix ou Prime Video. Les aventures de Marty McFly et Doc Brown ont en tout cas marqué durablement toute une génération, et demeurent d'énormes classiques, même plusieurs décennies plus tard. Pourtant, même de grands fans qui ont dévoré la série plusieurs fois ont peut-être raté ce détail des plus étranges.

Un souci de condensateur de flux largement passé inaperçu dans Retour vers le Futur 3

Puisque 35 ans nous séparent de la sortie de Retour vers le Futur 3, un petit rappel du synopsis peut s'imposer pour les plus jeunes. Après son incroyable entre passé, présent et futur, Marty McFly apprend par une lettre vieille de cent ans que son vieil ami Doc Brown aurait crashé son emblématique DeLorean en 1880. Il se trouve alors prisonnier à l'époque du Far-West du second épisode, sous la menace de Buford Tannen, qui s'est juré de le tuer. Il n'a que cinq jours pour retrouver Doc et le ramener vivant vers le présent.

Sauf que, à la fin de Retour vers le Futur 3, Doc et sa femme Clara reviennent justement dans le présent pour annoncer à Marty désirer rester dans le passé, à bord d'un train à voyager dans le temps. Au passage, il présente à son jeune ami ses enfants, Jules et Verne. Et c'est là que le détail qui a échappé à beaucoup de monde se fait jour, vers 1 heures, 50 minutes et 40 secondes du film.

Verne, incarné dans Retour vers le Futur 3 par Dannel Evans, faire un geste avec sa main droite, comme s'il faisait signe signe aux spectateurs de s'approcher. Il pointe ensuite son index vers le bas dans ce qui semble être une blague grivoise. Cependant, il est peu probable que l'enfant ait voulu faire une plaisanterie de ce genre. On peut plutôt gager que très jeune acteur a voulu signaler à l'assistant réalisateur une envie pressante d'aller au petit coin. C'est très subtil et cela ne se remarque pas au premier coup d'œil, car notre attention est focalisée sur les personnages au premier pan. Quoi qu'il en soit, la prise a été gardée au montage final de Retour vers le Futur 3, et c'est très cocasse.

Source : YouTube