Presque quarante ans après sa sortie, Retour vers le futur continue de surprendre. La trilogie de Robert Zemeckis, devenue un pilier de la pop culture, regorge encore de détails cachés que les spectateurs redécouvrent au fil du temps. Entre caméos, objets dissimulés et petits rôles oubliés, le film n’a pas fini de livrer tous ses secrets. Et parmi eux, un visage bien connu s’était glissé à Hill Valley… sans que personne ne le remarque pendant longtemps.

Une apparition cachée dans la bande de Biff dans Retour vers le Futur

Tout se joue dans une scène que tout le monde connaît de Retour vers le Futur : celle du café, lorsque Biff Tannen débarque pour s’en prendre à George McFly. Autour de lui, ses amis ricanent et le suivent partout. Mais regardez bien, sur la droite de l’écran. Parmi eux se cache un futur acteur mondialement célèbre. À l’époque, il n’a qu’une vingtaine d’années et vit son tout premier tournage. Une poignée de secondes, quelques plans, rien de plus. Pourtant, ce rôle anodin allait marquer le début d’une carrière longue de plusieurs décennies.

Ce jeune homme, c’est Billy Zane. Oui, le futur antagoniste de Titanic. Avant de jouer l’arrogant fiancé de Rose dans le chef-d’œuvre de James Cameron, il avait déjà mis un pied dans Hollywood grâce à Zemeckis. Dans Retour vers le futur, il incarne Match, un des acolytes de Biff, rôle qu’il reprendra d’ailleurs dans le deuxième film. Cette première expérience lui ouvrira la voie à de plus grands rôles, notamment dans Calme blanc, Sniper ou The Phantom. Une trajectoire étonnante quand on sait qu’il a commencé en simple figurant dans une comédie de science-fiction devenue culte.

Le lien inattendu avec Titanic

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Un autre acteur de Titanic se cache aussi dans l’univers de Hill Valley : Elsa Raven. Dans Retour vers le futur, elle incarne la femme qui demande à Marty et Jennifer de faire un don pour “sauver l’horloge de l’hôtel de ville”. Quelques années plus tard, elle apparaîtra dans Titanic sous les traits d’Ida Straus, cette passagère bouleversante qui choisit de mourir dans les bras de son mari pendant le naufrage. Deux films mythiques, deux destins croisés, et un joli clin d’œil à ceux qui aiment repérer les visages familiers. C’est aussi ça, la force de Retour vers le futur. Même après tant d’années, le film garde ce pouvoir d’émerveillement. Chaque visionnage révèle un nouveau détail, une anecdote, un visage oublié.