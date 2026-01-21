Le film Retour vers le futur 3 n'est pas le plus apprécié de la saga, pourtant il ne manque pas de charme et cache même encore aujourd'hui des surprises qui devraient plaire aux cinéphiles.

Saga culte des années 1980-1990, Retour vers le futur fait partie des œuvres à voir une fois dans sa vie. Cependant, certains pourraient avoir tendance à faire l'impasse sur son troisième épisode. Considéré comme le moins bon de la trilogie, il est pourtant loin d'être un mauvais film. Il a même un intérêt tout particulier pour les amateurs de western, le réalisateur Robert Zemeckis ayant voulu rendre hommage à son genre préféré. Cela se constate d'ailleurs par le sens du détail du film. On y trouve notamment un clin d'œil on ne peut plus symbolique que seuls les fins connaisseurs auront repéré instantanément.

Un détail de Retour vers le futur 3 qui ne peut parler qu'aux fans de western

Si Retour vers le futur mise sur la science-fiction, la saga ne s'empêche pas des détours par d'autres genres. Cela est particulièrement vrai avec le troisième et dernier opus de la trilogie. Celui-ci qui embarque Doc et Marty dans le Far West pour une aventure digne d'un western. Très fan du genre, le réalisateur Robert Zemeckis (Contact, Beowulf) s'en est donné à cœur joie pour faire sa propre ode américaine.

Dans son envie de rendre hommage au genre qu'il adore dans Retour vers le futur 3, Zemeckis a pensé à un clin d'œil iconique. Il faudra avoir une culture cinématographique pointue pour le reconnaître. Dès lors, seuls les plus grands cinéphiles l'auront repéré immédiatement. Vous aussi aurez-vous reconnu ces figures mythiques de l'histoire du western ?

Eh oui ! Si vous stoppez le visionnage de Retour vers le futur 3 à exactement 27 minutes et 50 secondes, vous verrez trois cow-boys réunis autour d'une table. Cela ne vous aura probablement pas échappé. Mais avez-vous fait attention à eux ? Car il s'agit en fait de trois légendes cultes du cinéma western. Quand on dit que Zemeckis voulait rendre hommage au genre ici, ce n'est pas une blague.

Un trio d'acteurs mythique à l'écran

Le trio de cow-boys de Retour vers le futur 3 est incarné par des acteurs qui ont forgé l'histoire du western. Vous retrouverez ici d'abord Dub Taylor, remarqué dans La Soif de la jeunesse ou encore Tension à Rock City. Compte tenu de son statut iconique, il a été invité la même année, en 1967, dans le film Bonnie and Clyde et la série Les Mystères de l'Ouest.

Ensuite, vous pourrez reconnaître Harry Carey Jr., un des acteurs phares de John Ford qui lui octroie notamment l'un de ses rôles les plus importants dans Le Fils du désert.

Enfin, c'est Pat Buttram qui est assis à leurs côtés, dont la carrière a été lancée par les films de John English. Zemeckis avait fait jouer ce dernier dans le premier épisode de sa saga de science-fiction où il faisait la voix de Bullet #1.

Encore aujourd'hui, cette scène à elle seule de Retour vers le futur 3 revêt une aura singulière. C'est un hommage symbolique et puissant que Zemeckis a ici offert à son genre favori. C'est pourquoi le caméo de ce trio d'acteurs émeut encore les fans de western, un genre toujours populaire en 2026.