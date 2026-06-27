À Seascape Beach, un surfeur a frôlé le drame face à un grand requin blanc, capturé par un drone.

Le 10 juin, un grand requin blanc a croisé la route d'un surfeur à Seascape Beach, sur la commune d'Aptos, en Californie. Ce n'est pas la première fois que la plage est concernée : ces prédateurs s'approchent de plus en plus souvent de cette portion de côte américaine, et habitants comme visiteurs doivent en tenir compte.

Un drone qui donne l'alerte au-dessus d'Aptos

La scène s'est jouée tôt le matin, vers 8h45. Elle a été filmée par Nick Bertocchini, photographe de mariage passionné par la faune marine. En pilotant son drone au-dessus des vagues, il a repéré un grand requin blanc qui tournait autour du surfeur, prénommé Rex.

Pour le prévenir, il a poussé le régime des moteurs du drone afin d'en amplifier le bruit, une méthode qu'il emploie régulièrement pour signaler un danger qu'on ne voit pas depuis la surface. Le son, ajouté à l'ombre repérable depuis le ciel, a permis à Rex de ramer vite vers le rivage et d'éviter le pire.

Ce que faisait le requin

Sur les images, l'animal tourne, coupe les trajectoires et observe avec une forme de curiosité méthodique avant de renoncer à sa traque. Nick Bertocchini, qui a publié la vidéo sur Instagram, raconte que c'était « l'une des rares fois où j'ai réellement été inquiet ». Selon lui, le requin paraissait scruter la scène plus attentivement que lors de ses autres observations.

Les requins se montrent de plus en plus autour de Seascape Beach, et ce n'est pas la première fois qu'il en filme un. Ses sorties régulières en drone donnent des indications sur le comportement de ces animaux et offrent un repère de plus aux surfeurs du coin.

Sécurité : les mesures et les questions qui restent

Rex s'en est sorti sans une égratignure, mais l'épisode rappelle qu'il faut rester prudent sur des plages où les requins passent désormais souvent. À La Réunion, des dispositifs préventifs existent, comme la pêche ciblée et des programmes de surveillance.

Reste un débat sur la meilleure façon d'assurer la sécurité face à un requin :