Des chercheurs ont récemment fait la découverte historique d'un requin vieux de près de 400 ans et pourtant encore bien vivant, ce qui pourrait radicalement changer la science marine.

Bien enfoui sous les eaux de l'océan Arctique vit l'un des animaux les plus mystérieux de la planète. Dans les profondeurs obscures où la lumière du soleil peine à pénétrer, un prédateur lent dérive silencieusement dans la mer glaciale. Pas très vif malgré son grand âge, ce requin détient peut-être l'un des records les plus étonnants du monde animal, et qui pourrait bien changer le visage de la science marine.

Un requin né il y a près de 400 ans et encore bel et bien vivant

Plus précisément, cette créature visiblement très ancienne est le requin du Groenland. Les scientifiques pensaient déjà que certains individus de cette espèce sont capables vivre plusieurs siècles. Un spécimen du Groenland en particulier, récemment étudié par des chercheurs, le prouve de manière édifiante alors qu'il aurait environ 399 ans. Si cette estimation est exacte, l'animal serait donc né aux alentours de 1627.

Cela signifie que ce requin aurait pu déjà sillonner les eaux arctiques bien avant l'existence de nombreux pays modernes. Cette découverte a fasciné les scientifiques et les explorateurs océaniques, offrant un aperçu rare de l'extrême longévité de la vie dans les profondeurs océaniques. L'idée qu'un requin puisse vivre près de quatre siècles paraissait jusqu'à présent impossible. La plupart des espèces de poissons ne vivent en général que quelques décennies au maximum. Même les grands requins dépassent rarement les 70 ou 80 ans.

La clé pour estimer l'âge d'un requin réside dans les protéines contenues dans le cristallin de ses yeux. Ces protéines se forment avant la naissance et restent inchangées tout au long de sa vie. Comme elles ne se régénèrent ni ne se modifient avec le temps, elles conservent une trace chimique de l'évolution du requin depuis son plus jeune âge. Le plus grand individu examiné dans le cadre de cette étude a permis d'obtenir l'estimation remarquable d'environ 399 ans, ce qui en fait l'un des vertébrés ayant vécu le plus longtemps de l'histoire.

Un animal qui a littéralement vogué à travers l'histoire

Si cette estimation est correcte, le requin aurait ainsi pu naître au début du 17ème siècle. À cette époque, la navigation à voile dominait l'exploration du globe et de nombreuses nations modernes n'existaient pas encore. Tandis que l'histoire humaine se déroulait à la surface des océans, ce spécimen a peut-être grandi paisiblement dans les eaux arctiques pendant des siècles.

Lorsque les scientifiques ont commencé à étudier les écosystèmes des grands fonds au 20ème siècle, ce requin avait déjà vécu plus longtemps que de nombreuses civilisations humaines. Cela nous rappelle avec force à quel point nos connaissances sur les profondeurs océaniques ont encore besoin d'approfondissement.

L'histoire du requin du Groenland révèle à quel point les profondeurs océaniques restent mystérieuses. Aujourd'hui encore, les scientifiques découvrent de nouvelles informations sur le comportement, l'alimentation et la biologie de ces témoins silencieux de siècles d'histoire océanique que les humains commencent à peine à comprendre.