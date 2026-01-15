Illustre auteur de Red Dead Redemption et de sa suite, Dan Houser n’a pas hésité à faire une confession qui a profondément surpris les fans de la franchise de Rockstar Games.

Née en 2004 avec Red Dead Revolver, la saga de Rockstar a surtout explosé avec la sortie de Red Dead Redemption en 2010, et plus encore avec celle de Red Dead Redemption 2 huit ans plus tard. Car ce dernier a beau rester loin derrière le succès d’un GTA 5, le fait qu’il ait réussi à surpasser Mario Kart 8 dans les jeux les plus vendus de tous les temps montre sans conteste l’engouement du public à son égard. Et pourtant, même malgré cela, l’un de ses créateurs affirme sans détour qu’il serait triste si Red Dead Redemption 3 était voué à voir le jour.

Red Dead Redemption 3 ? Le créateur de la série préférerait qu’il ne voie pas le jour

C’est en effet à l’occasion de son intervention dans le podcast de Lex Fridman que Dan Houser s’est laissé aller à cette surprenante confidence concernant l’avenir de Red Dead Redemption. Car si ce dernier est bel et bien l’auteur des aventures de John Marston et Arthur Morgan, le fait qu’il soit parti de chez Rockstar voilà maintenant plusieurs années implique naturellement qu’il ne pourra pas être amené à travailler sur Red Dead Redemption 3. Or, comme il l’a justement confié pour l’occasion, cette licence importe en réalité bien plus à ses yeux que GTA.

Car si cette dernière restera éternellement celle qui lui a permis de faire une aussi grande carrière dans le monde du jeu vidéo, Houser, réputé pour ses talents d’auteur, ne cache pas son attachement particulier à l’histoire racontée dans les deux épisodes de Red Dead Redemption. Des histoires qui, contrairement à celles des GTA, pensées pour fonctionner de manière indépendante, sont ici interconnectées, ce qui donne d’autant plus de cohérence et de profondeur à l’univers qu’il a créé.

Par conséquent, c’est sans surprise que l’idée de voir une autre plume donner vie à un potentiel Red Dead Redemption 3 lui fend le cœur. « Je pense que d’une certaine manière, ce serait probablement plus triste si quelqu’un continuait Red Dead, car il s’agissait d’un arc cohérent sur une saga en deux jeux » a-t-il notamment confié au micro de Lex Fridman. Même si, comme il l’ajoute non sans fatalité : cela fait malheureusement partie du jeu. « Cela faisait en quelque sorte partie du contrat : c’est un privilège de travailler sur des projets, mais on n’en est pas nécessairement propriétaire ».

Un destin inéluctable

Alors oui, voir son bébé sortir sous la coupe d’un autre auteur serait assurément un crève-cœur pour Houser, qui préférerait sans doute que Rockstar s’en tienne aux deux opus qu’il a écrits. Mais au vu du succès phénoménal rencontré par Red Dead Redemption 2, nul doute qu’un Red Dead Redemption 3 finira par être mis en route par le studio, même sans sa présence dans l’équipe. Cela étant dit, il va assurément falloir prendre son mal en patience avant que cela ne se produise, car la firme étoilée a déjà beaucoup à faire avec le développement de GTA 6.

Source : Lex Fridman