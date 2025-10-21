Un investissement sans faille qui a semé le doute. En 2018, Red Dead Redemption 2 a laissé tout le monde sans voix par sa qualité tant technique que narrative. Bien que le dernier titre en date de Rockstar Games présente des choix qui n'ont pas fait l'unanimité, notamment en termes de gameplay, il compte parmi les meilleurs jeux jamais sortis. Avec une moyenne de 97 / 100 de la critique sur Metacritic et un 8,9 / 10 du public, impossible de dire le contraire. Cela a été rendu possible grâce au travail acharné des équipes, mais aussi celui des acteurs, au point que les amis de la tête d'affiche ont commencé à se poser des questions.

Roger Clark a inquiété tout le monde à cause de Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 a fait grand bruit l'année de sa sortie à plus d'un titre. Les conditions de travail chez Rockstar, particulièrement sur la fin du développement du jeu, ont fait l'effet d'un choc. Encore aujourd'hui, c'est un des premiers exemples cités lorsqu'il s'agit de parler de crunch dans l'industrie. Mais les équipes du studio ne sont pas les seules à s'être données corps et âme. Même le casting s'est investi longuement, si bien que les proches de l'un d'eux commençaient à se demander si leur emploi n'était pas qu'un tissu de mensonge.

C'est Roger Clark qui a partagé cette anecdote étonnante au détour d'une interview publiée sur YouTube. L'acteur qui incarne avec brio l'inénarrable Arthur Morgan, soit le protagoniste de Red Dead Redemption 2, se souvient que le secret autour du jeu et la longévité de son contrat ont semé le doute autour de lui. Pendant ses 5 ans de travail sur le jeu, ses proches se demandaient si, en fin de compte, ce fameux « jeu vidéo vraiment cool » existait bel et bien :

Une année s'est écoulée, puis une deuxième, et ils m'ont demandé : « Tu travailles toujours sur ce jeu vidéo dont tu ne peux pas parler ? ». J'ai répondu : « Oui » et là ils m'ont dit : « Tu sais, Roger, ce n'est pas grave si tu ne trouves pas de travail. Tu n'as pas besoin de mentir ». Alors je leur ai assuré : « Non ! Je suis sérieux. Je travaille sur un jeu vidéo ». Roger Clark, au sujet de Red Dead Redemption 2

Il n'est pas toujours évident de trouver des rôles et, visiblement, les proches de l'acteur de Red Dead Redemption 2 se sont inquiétés qu'il n'invente pas un faux projet pour cacher le fait qu'il ne décrochait pas d'audition. Seulement voilà, tout cela était bien la vérité. L'acteur, que nous avons auparavant entendu dans les jeux Shellshock 2: Blood Trails et Smite, travaillait en fait durement pour donner vie à l'écran à un personnage qui restera ni plus ni moins dans l'histoire du médium vidéoludique. Il a même remporté le prix de la Meilleure Performance pour son interprétation d'Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2 aux Game Awards 2018. Une reconnaissance prestigieuse pour son investissement auprès de Rockstar.

Roger Clark sur la scène des Game Awards 2018.