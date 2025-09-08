En attendant fébrilement GTA 6, Red Dead Redemption 2 figure encore, et pour de nombreuses raisons évidentes, comme l'un des tous meilleurs jeux de Rockstar, si ce n'est de tous les temps. Son immersion folle dans un Ouest Sauvage au réalisme indécent, son histoire palpitante et ses personnages cultes ont marqué toute une génération de joueurs. Il manquait toutefois une fonctionnalité extrêmement demandée par la communauté depuis sa sortie il y a déjà sept ans pour parfaire ce véritable chef d'œuvre, et la voilà enfin disponible, quoiqu'officieusement, et uniquement sur PC.

Une nouvelle raison de s'abandonner dans Red Dead Redemption 2

Grâce à son gigantesque monde ouvert regorgeant de superbes panoramas et d'aventures à vivre, Red Dead Redemption 2 peut aisément nous occuper pendant plusieurs dizaines d'heures. Même après toutes ces années, beaucoup de joueurs y retournent avec plaisir en recherche de dépaysement. Il est toutefois regrettable de devoir lancer une partie depuis le départ, et donc à nouveau monter les statistiques d'Arthur, de son cheval, et garnir son arsenal. Nombre de joueurs aimeraient ainsi revivre l'expérience de Red Dead Redemption 2, mais avec un mode New Game +.

Rockstar n'a malheureusement jamais donné suite à leurs suppliques. Tout récemment, c'est cependant le moddeur sezzco qui a enfin exaucé le souhait de nombreux fans depuis tant d'années, grâce à un mod de sa création. Sobrement baptisé Red Dead Redemption 2 New Game Plus, ce mod, pour l'heure hélas exclusif au PC, permet donc de relancer une nouvelle partie, mais avec un Athur Morgan pleinement développé, de même que son arsenal.

Pour lancer une nouvelle partie de Red Dead Redemption 2 dans ces conditions, le mod permet de créer un fichier de sauvegarde à part. Nouvelle partie oblige, toute la progression de l'histoire et des missions secondaires sera réinitialisée, de même concernant les chasses et pêches d'animaux légendaires ou encore l'accès à la plupart des tenues du jeu. Il s'agit quoi qu'il en soit de ce qui se rapproche le plus d'un véritable mode New Game+ officiel, que vous pouvez donc télécharger gratuitement via sa page Nexus Mods dédiée.

© Rockstar Games et Take-Two/Rockstar North et San Diego.

Source : Nexus Mods