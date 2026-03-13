La scène devait être irréelle. L'équipage de ce bateau de pêche naviguant sur le célèbre fleuve du Mékong ne pensait certainement pas tomber sur un monstre de cette taille. Ce n'est pas une créature tirée de Monster Hunter, mais ça pourrait. Au bout de la ligne, les pêcheurs ont remonté ce qui s'est révélé être le plus gros poisson d'eau douce au monde. Un véritable record enregistré par Guinness.

Un poisson titanesque repêché au Cambodge

Le Mékong est un des plus grands fleuves au monde mais aussi l'un de ceux avec la biodiversité la plus importante. Les trouvailles n'y sont pas rares, mais il y a tout de même des parties de pêche qui sortent clairement de l'ordinaire. C'est le cas de celle de Moul Thun en juin 2022, qui a tout bonnement halluciné quand il s'est rendu compte du poisson qui avait mordu à sa ligne, un mastodonte.

Même les joueuses et joueurs de Subnautica et Endless Ocean vont avoir du mal à imaginer cela. Ce jour-là, l'équipage de Thun se rend compte qu'il va falloir s'y mettre à plusieurs pour remonter le poisson au bout de la ligne. Et pour cause, il faut pas moins d'une douzaine de personnes pour parvenir à remonter la bête. Il s'aperçoit alors qu'il s'agit en fait d'une raie d'eau douce gigantesque. Plus précisément, c'est une représentante de l'espèce géante Himantura polylepis (aussi appelée Urogymnus polylepis).

La stupéfaction est totale face à un spécimen d'une telle envergure. Ni une ni deux, Thun se saisit de son téléphone. Il rapporte sa découverte au Guinness World Records, qui ne tarde pas à venir vérifier les faits. Le résultat est sans appel : cette raie géante dépasse les dimensions du poisson-chat de 293 kg qui décrochait le record du plus gros poisson en 2005. Ici, on est à un nouveau monstre de 300 kg pour 4 m de long.

Même quand une trouvaille dépasse l'entendement, on n'est pas au bout de ses surprises. Le nouveau record établi par cette raie géante est en plus l'occasion de jeter un coup de projecteur sur l'espèce. Comme beaucoup d'autres, celle-ci a encore beaucoup à dévoiler sur ses spécificités. Or, les scientifiques aimeraient en apprendre davantage sur ce poisson qu'on voit peu souvent, puisqu'il s'enfouit dans les sédiments au fond des rivières. Qui plus est, il est considéré comme en danger. Il est donc temps pour la recherche d'assurer sa préservation avant qu'il ne soit plus qu'un spécimen à exposer dans son musée d'Animal Crossing.