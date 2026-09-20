162 012 dollars australiens par an, logement et repas inclus, pour vivre au bout du monde. Un poste hors norme, mais les candidatures ne restent ouvertes qu'un mois. À vos dossiers avant le 31 octobre 2026.

Le Programme antarctique australien recrute à nouveau des candidats prêts à passer plusieurs mois dans l'un des lieux les plus froids et isolés de la planète. Parmi les profils recherchés, les informaticiens et techniciens en télécommunications occupent une place de choix, pour un poste intitulé « Information Technology Officer », rapporte OkDiario. À la clé : un salaire annuel qui démarre à 162 012 dollars australiens, logement inclus et repas préparés par un chef.

Les candidatures pour la saison 2027/28 s'ouvriront le 1er octobre 2026 et se clôtureront le 31 octobre 2026. Les postulants n'auront donc qu'environ un mois pour monter leur dossier. Suivront des entretiens techniques en janvier et février 2027, puis des centres d'évaluation en avril et mai.

Les contrats, eux, seront signés à partir de juin 2027. Au total, le processus de sélection s'étale sur environ neuf mois.

Maintenir connectée une communauté coupée du monde

Le poste consiste à fournir un support technologique à l'ensemble d'une station et à participer à la réparation et à l'installation de l'infrastructure de communication. Concrètement, la personne recrutée doit maintenir en état de marche ordinateurs, serveurs, réseaux, téléphones portables et systèmes de voix sur IP, pour une petite communauté isolée au milieu de la glace.

Le contrat porte sur l'été austral, dans les stations de Casey et Davis. Ces campagnes d'été se déroulent de septembre à avril et durent généralement entre quatre et six mois, contre près d'un an pour les campagnes d'hiver.

Côté rémunération, le salaire de base en Australie s'élève à 89 076 dollars australiens. C'est en Antarctique, grâce aux compléments liés au terrain, qu'il grimpe à plus de 162 000 dollars par an. Les cotisations retraite peuvent atteindre 15,4 %, et chaque expéditionnaire bénéficie de 20 jours de vacances payés au retour au pays.

Sur place, les employés dorment dans des chambres individuelles climatisées, surnommées « dongas », et disposent de zones de loisirs pour tenir pendant les mois les plus sombres. Le programme décrit ses installations comme fonctionnant « comme de petits villages ».

Pour postuler, il faut justifier d'au moins trois ans d'expérience en support technique, de type service desk, et maîtriser Windows, Microsoft Office, les bases de données ainsi que les serveurs et équipements réseau. Des certificats valides de premiers secours et de réanimation cardio-pulmonaire sont exigés, tout comme un permis de conduire. Les diplômes en informatique et les certifications ITIL, CCNA ou Microsoft sont valorisés, sans être obligatoires.

Une condition de nationalité s'applique par ailleurs : le programme réserve ses postes de fonction publique aux citoyens australiens. Les candidatures d'autres nationalités ne sont examinées qu'en l'absence de profils australiens adaptés, et les postes liés à la sécurité restent, eux, exclusivement réservés aux ressortissants du pays.

Avant tout départ, une formation obligatoire est organisée à Hobart, en Tasmanie. Elle dure entre deux et douze semaines et porte sur la sécurité, la survie sur le terrain et la vie en communauté restreinte et isolée. C'est le dernier passage obligé avant de rejoindre la glace.