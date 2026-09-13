Suivi des pumas, réintroduction d'espèces disparues, sentiers de Patagonie chilienne : ce programme unique loge et nourrit ceux qui osent postuler. Seuls les candidats solos entre 18 et 60 ans peuvent tenter leur chance.

À Lonquimay, dans la Patagonie nord du Chili, un projet de conservation propose 30 heures de travail hebdomadaire contre hébergement, trois repas par jour et des excursions gratuites, confirme Infobae. L'offre est publiée sur la plateforme Worldpackers, spécialisée dans le volontariat à travers le monde.

Le site fait partie du Geoparque Kütralkura, reconnu par l'UNESCO, et de la Réserve de biosphère Las Araucarias. Le domaine s'étend sur 500 hectares, jouxtant la Réserve nationale Alto Biobío, à la frontière avec l'Argentine.

Les volontaires interviennent sur plusieurs fronts du domaine :

entretien des sentiers des dômes et des potagers jardinage petites tâches de construction et de réparation accueil à la réception

Le rythme est fixé à 30 heures par semaine, réparties de manière à laisser deux jours de repos pour explorer la région ou simplement souffler.

Le parc développe par ailleurs des activités d'éducation environnementale, de géologie et d'écotourisme. Entre 2025 et 2026, l'équipe travaille sur la réintroduction d'espèces disparues dans la zone et sur le suivi des pumas, selon la publication de l'hôte sur la plateforme.

Les candidatures ne sont acceptées qu'à titre individuel : impossible de s'inscrire en couple ou en duo de voyage. La tranche d'âge va de 18 à 60 ans, plus large que d'habitude pour ce type de programme. Côté langue, un anglais courant est exigé, ou à défaut un niveau débutant en espagnol.

En échange des 30 heures hebdomadaires, le programme garantit :

une chambre partagée les trois repas quotidiens un accès internet basique une cuisine équipée un service de blanchisserie

S'ajoutent des visites et excursions gratuites, des cours de langues, ainsi que des vélos disponibles sur le domaine.

Un certificat d'accomplissement est remis par l'hôte à la fin du séjour. Worldpackers indique fournir une assistance via son équipe de support pendant tout le voyage, ainsi qu'un service de protection en cas de non-respect des conditions convenues.

Restent à la charge du volontaire :

les vols vers le Chili l'assurance voyage le transport interne les démarches de visa selon la nationalité de chacun

Le programme est disponible de septembre à février, pour un séjour minimum de quatre semaines et un maximum de 12 semaines.